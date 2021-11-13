Правительство РФ внедряет QR-коды на самолетах и в поездах





Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина. Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке; либо медицинский отвод от вакцинации; либо подтверждение перенесённого коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.