Правительство РФ внедряет QR-коды на самолетах и в поездах

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.
По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке; либо медицинский отвод от вакцинации; либо подтверждение перенесённого коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.