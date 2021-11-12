Экономика

ВТБ Онлайн станет полностью доступным для клиентов с нарушением зрения до конца года

Экономика 12.11.2021 14:11 Новости компаний
0
12.11.2021 14:11 Новости компаний


ВТБ Онлайн адаптировал свои продукты и услуги для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь им доступно 50% функционала мобильного приложения и 90% — интернет-банка ВТБ Онлайн. В частности, с помощью специальных сервисов они могут подобрать портфель сберегательных и инвестиционных продуктов и переводить валюту между своими счетами. До конца года функционал ВТБ Онлайн станет доступен им на 100%.
Улучшен функционал голосового ассистента. В мобильном приложении реализован новый виджет с курсом конвертации для переводов между своими счетами в валюте. Также слабовидящим клиентам теперь будет удобнее активировать голосового ассистента через кнопку вызова на главном экране — ее адаптировали для программ экранного доступа. Появилась возможность поговорить с голосовым ассистентом на отвлеченные темы.
Интерфейс сервиса «Анализ расходов и поступлений» в разделе «История» адаптирован для удобного просмотра своих доходов и расходов по категориям и за определенный период. На главном экране приложения на iOS клиенты смогут скрывать баланс индивидуально у каждого продукта через контекстное меню, для его отображения необходимо удерживать палец на выбранном продукте.
Незрячим и слабовидящим пользователям мобильного и интернет-банка ВТБ скоро станет доступна карта банкоматов: ее можно использовать с помощью программ экранного доступа. Найти нужный банкомат на карте можно через фильтры: например, выбрать устройства по периоду работы, поддержке технологии NFC, возможности снятия наличных по QR-коду и наличию оборудования для слабовидящих.
«Доступность цифровых каналов для людей с ограниченными возможностями — наш безусловный приоритет. Мы начали адаптировать для них ВТБ Онлайн в конце 2020 года, наняли в команду сотрудников, не понаслышке знакомых с трудностями людей с нарушением зрения. Сейчас мы приглашаем к участию в улучшении ВТБ Онлайн наших клиентов с ограниченными возможностями здоровья и их родственников. Через опросник в интернет-банке они могут поделиться своими идеями и проблемами по улучшению доступности ВТБ Онлайн, и мы анализируем каждое предложение. Планируем уже в этом году сделать приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн полностью доступными для людей с нарушением зрения, а до конца 2022 года — для пользователей с нарушениями моторики, глухих, клиентов с дислексией и ментальными нарушениями», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. 
Ранее ВТБ Онлайн адаптировал для клиентов с нарушением зрения денежные переводы, оплату услуг ЖКХ и мобильной связи и другие сервисы. Банк начал адаптацию банкоматов для слепых и слабовидящих пользователей. Они оснащены специальным программным обеспечением с возможностью речевого вывода информации. Это позволяет клиентам самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту. В настоящее время функционал доступен в 7 тысячах устройств самообслуживания. В планах банка — постепенная адаптация всех устройств.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
12.11.2021 17:53
Экономика 12.11.2021 17:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 16:58
Экономика 12.11.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 14:03
Экономика 12.11.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 12:36
Экономика 12.11.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:56
Экономика 12.11.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:48
Экономика 12.11.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:48
Экономика 12.11.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:22
Экономика 12.11.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 10:51
Экономика 12.11.2021 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 15:08
Экономика 11.11.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 14:45
Экономика 11.11.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 14:22
Экономика 11.11.2021 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 13:05
Экономика 11.11.2021 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 12:15
Экономика 11.11.2021 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 11:58
Экономика 11.11.2021 11:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:23
Космические счета за отопление пришли жильцам скованной морозом двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Невыездными в Волгоградской области стали 14 тысяч человекСмотреть фотографии
17:14
Назначен новый руководитель районного отдела МВД в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
Экс-кандидат в губернаторы Волгоградской области станет председателем облкомказачестваСмотреть фотографии
16:11
Утомленным пандемией волгоградцам не терпится выйти на лёдСмотреть фотографии
15:50
Волжанина поймали за кражей пожертвований в храмеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
На севере Волгоградской области введен карантин из-за зараженного АЧС кабанаСмотреть фотографии
15:29
В арендованной волгоградцем квартире нашли труп жителя СаратоваСмотреть фотографии
14:03
Энергетики ЛУКОЙЛа реализовали все требуемые мероприятия по подготовке к отопительному сезонуСмотреть фотографии
14:01
Адвокат матери Прохора Шаляпина в Волгограде добилась отвода судьиСмотреть фотографии
13:51
Пьяного водителя без прав задержали в Волгограде за взяткуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Танцующий мост в Волгограде отремонтируют за 110 миллионовСмотреть фотографии
13:32
Волгоградский губернатор похвалил Алексеевский район за поголовную вакцинациюСмотреть фотографии
12:30
Международный онлайн-форум «Диалог на Волге» объединил 20 тысяч человек из 19 стран мираСмотреть фотографии
12:30
Сотрудников полиции осудят за вымогательство взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
Смертность от коронавируса в Волгоградской области становится критическойСмотреть фотографии
12:09
Первое в регионе школьное кафе представляет Волгоград на Всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде на «Красном Октябре» сменили конкурсного управляющегоСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области проведут проверку после смерти привитого экс-начальника полицииСмотреть фотографии
10:40
Два человека погибли в чудовищной ночной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:38
Легковушку расплющило после столкновения с прицепом тягача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
С экс-супругов в Волгоградской области взыскали 4 миллиона за поддельный коньякСмотреть фотографии
09:31
Районы Волгоградской области просят кредиты из-за дефицита бюджетаСмотреть фотографии
07:32
Полсотни памятников отремонтируют в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
19:39
«Главное – помочь людям»: в Росимуществе решили многолетнюю проблему с землей для многодетных под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:26
Роспотребнадзор взялся за нарушителей режима самоизоляции в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
В Волгограде бывший оперативник наркоконтроля превратился в наркодилераСмотреть фотографии
16:43
Уволен председатель облкомказачества Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Вандалы исписали новый памятник жертвам ХолокостаСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде нерадивую УК лишили источников доходаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 