Сотрудников полиции осудят за вымогательство взятки в Волгограде





Прокуратура Центрального района Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников уголовного розыска, вымогавших с местного жителя взятку. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, они обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взятки. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие установило, что в феврале этого года, имея информацию о наркоманах, обвиняемые решили разыграть липовую проверку, чтобы "заработать" за не привлечение к уголовной ответственности. Одному из таких мужчин, употребляющих наркотики, они пригрозили задержанием и потребовали от него 1 миллион рублей. 19 февраля этого года мужчина передал подельникам 370 тысяч рублей. Передача оставшейся части взятки состоялась на следующий день уже под контролем сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, куда накануне мужчина обратился с заявлением о противоправном поведении стражей порядка.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. Они уже уволены из органов внутренних дел.







