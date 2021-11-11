Экономика

Корпоративные клиенты Сбера могут подписывать договоры по СМС

Экономика 11.11.2021 14:45 Новости компаний
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11.11.2021 14:45 Новости компаний


Корпоративные клиенты Сбера сегмента малого бизнеса могут подписывать договор на подключение популярных банковских продуктов, отправив специальный код посредством СМС. Услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн рублей в год во время личных встреч или при консультации по телефону с клиентским менеджером.
В список услуг, подписание договора по которым возможно по СМС, входит перечисление заработной платы и подключение эквайринга (по QR, через СмартPOS, Эвотор и Android-приложение для приёма безналичной оплаты Tap on Phone). В будущем список сервисов будет расширен.
При заключении договора клиенту банка приходит СМС от Сбера со ссылкой на документ и уникальным кодом. Перейдя по ссылке, предприниматель может ознакомиться со всеми условиями договора, и при согласии с ними отправить в ответ код. После этого подписанный с обеих сторон договор автоматически высылается на электронную почту клиента. Стоимость СМС определяется по тарифам оператора.
"Мы стремимся сделать процесс подключения продуктов и сервисов проще и удобнее для наших клиентов. Поэтому мы расширили перечень продуктов, которые можно подключить через выездных менеджеров, а также убрали излишнюю бюрократию. Сервис СМС-подписания решает две задачи: упрощает процесс подключения для клиента и помогает сохранить лес за счёт экономии бумаги", - комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
Отказ от бумаги за счет цифровизации продуктов и процессов – один из ключевых драйверов ESG-повестки Сбера. За три года безбумажные технологии позволили сэкономить 3,8 млн пачек бумаги, что эквивалентно примерно 160 тысячам деревьев.

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