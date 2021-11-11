Корпоративные клиенты Сбера могут подписывать договоры по СМС





Корпоративные клиенты Сбера сегмента малого бизнеса могут подписывать договор на подключение популярных банковских продуктов, отправив специальный код посредством СМС. Услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн рублей в год во время личных встреч или при консультации по телефону с клиентским менеджером.

В список услуг, подписание договора по которым возможно по СМС, входит перечисление заработной платы и подключение эквайринга (по QR, через СмартPOS, Эвотор и Android-приложение для приёма безналичной оплаты Tap on Phone). В будущем список сервисов будет расширен.

При заключении договора клиенту банка приходит СМС от Сбера со ссылкой на документ и уникальным кодом. Перейдя по ссылке, предприниматель может ознакомиться со всеми условиями договора, и при согласии с ними отправить в ответ код. После этого подписанный с обеих сторон договор автоматически высылается на электронную почту клиента. Стоимость СМС определяется по тарифам оператора.

"Мы стремимся сделать процесс подключения продуктов и сервисов проще и удобнее для наших клиентов. Поэтому мы расширили перечень продуктов, которые можно подключить через выездных менеджеров, а также убрали излишнюю бюрократию. Сервис СМС-подписания решает две задачи: упрощает процесс подключения для клиента и помогает сохранить лес за счёт экономии бумаги", - комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.