В Волгограде иномарка с мертвым водителем врезалась в легковушку

Происшествия 11.11.2021 10:08
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11.11.2021 10:08
71-летний водитель умер за рулем «Шкода Фабия». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне утром в Тракторозаводском районе города. Иномарка, за рулем которой сидел пенсионер, двигалась по ул. Вильнюсская в сторону ул. Шурухина, когда пожилому мужчине стало плохо и он скончался от сердечного приступа. Неуправляемая машина с мертвым водителем врезалась в припаркованный легковой автомобиль с фургоном.
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