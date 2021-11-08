В Волгограде сменятся главы двух районов

Политика 08.11.2021 17:43
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08.11.2021 17:43
Сегодня президиум фракции "Единая Россия" в гордуме Волгограда согласовал новых руководителей Советского и Ворошиловского районов города. Как сообщили в пресс-службе городской думы, на замещение вакантной должности главы Советского района рекомендован Роман Иванов, который возглавляет администрацию Ворошиловского района. Вместо Иванова район предложено возглавить Валерии Кроман - директору Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Агентство развития туризма".
Кандидатуры глав районов предложил временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко. Единороссы это предложение поддержали.
Отмечается, что Иванов и Кроман имеют опыт работы на руководящих должностях, в том числе в органах власти, зарекомендовали себя ответственными и грамотными специалистами.
Валерия Кроман в 2009-2013 годах занимала должность сначала заместителя главы, а затем – главы администрации Краснооктябрьского района, сменив на последнем посту Андрея Ляха – нынешнего вице-мэра. В октябре 2013 года ее назначили главой Кировского района, а спустя всего два месяца она перешла на аналогичную должность в администрацию Центрального района. Здесь в 2015 году Кроман "засветилась" в неприятной истории с рекламой жилого комплекса "Машковъ". В марте 2016 года чиновница оставила свое кресло и уехала в одну из республик Южного федерального округа, где ее супруг получил должность. Работала в администрации главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики. До муниципальной службы Валерия Кроман руководила Ворошиловским муниципальным рынком, а еще ранее работала в компании "МАН". Роман Иванов также опытный управленец, более десяти лет возглавлял коммерческую компанию, а с 2019 года работает в администрации Ворошиловского района, где сначала занимал должность заместителя главы, а затем был назначен руководителем администрации.
Напомним, сегодня глава администрации Советского района Волгограда Шафран Тепшинов сложил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы.
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