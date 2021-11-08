Избивших и выбросивших в овраг собутыльника извергов задержали в Волгограде





Сотрудники полиции задержали трех извергов, которые во время уличного застолья избили и бросили связанным возле гаражей знакомого в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Накануне в балке недалеко от гаражного кооператива прохожие обнаружили связанного со следами побоев 32-летнего жителя Красноармейского района. Потерпевший был незамедлительно госпитализирован. Медики диагностировали у него множественные переломы и ушибы.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались трое неработающих в возрасте 34, 21 и 20 лет, двое из которых были ранее судимы. Подозреваемые сознались в содеянном. Сотрудники полиции установили, что потерпевший и трое злоумышленников оказались случайными знакомыми, которые распивали в тот вечер спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт, в результате которого приятели избили мужчину ногами. После они связали его и отнесли в ближайшую балку, где потерпевший пролежал на холоде не менее 6 часов. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.







