Телеком

С танками по жизни: Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks

Телеком 08.11.2021 14:12
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08.11.2021 14:12


В видеосервисе Wink на эксклюзивной основе доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением WorldofTanks,рассказывается о бинтригах, скандалах и противостоянии непримиримых кланов «танкистов»и удивительных житейских историях увлеченных людей.
Фильм смотрится на одном дыхании, потому что за ним —уникальные сюжеты, которые возникли в виртуальном пространстве игры и вышли в реальный мир. Героями фильма стали Петр Битюков, который благодаря увлечению моделированием сыграл важную роль в появлении самой игры, Никита Темнов, известный представитель касты «заклепочников» на игровых форумах, машинист-обходчик Вадим из Сургута, собирающий танки точнее, чем покупные модели из магазина, основатель легендарного кланаThe RED AlexAir и другие.
WorldofTanks— это не только игроки, но и кланы, настоящие империи внутри игры, у которых были свои взлеты и падения. Фильм рассказывает, с чего начинался самый могущественный клан за все время существования игры (TheRed) и почему произошел закат красной империи;без прикрас о том, кто стоит за кланами и может потратить на него целое состояние;как проходили войны между кланами не только на виртуальной карте, но и в реальной жизни, включая интриги, мемы, подкупы игроков; и, конечно, о той небольшой войне, которую объявили кланы разработчику игры — Wargaming.
Есть в документалке и очень трогательные личные истории. После несчастного случая Кирилл потерял возможность ходить. Он долгое время не мог принять нового себя, отказывался общаться с друзьями и ненавидел, если кто-то из одноклассников поздравлял с днем рождения. А потом Кирилл стал «танкистом» и в его жизнь пришли люди, которые помогли ему поверить в себя и жить полной жизнью.Лучший друг Заза из Ростова-на Дону несколько раз в год приезжает к Кириллу в гости, преодолевая 1 500 километров.
Женя был командиром роты в клане Argentum, Ася—рядовым бойцом.При этом они жили в разных странах. Родители были против отношений и даже прятали загранпаспорт, но разве это остановит?Когда они все-таки встретились, то поначалу не могли сказать ни слова. Ася на всю жизнь запомнила: «Мы заходим в лифт, и я начинаю плакать от счастья».
«Мы рады представить широкой аудитории увлекательный документальный фильм о нашем стратегическом партнере. Более десяти лет назад появилась игра WorldofTanks, но кажется, что она была всегда. Именно с партнерства с “танками”началось развитие тарифа “Игровой” от “Ростелекома”, который в настоящее время превратился в целую экосистему сервисов для геймеров. Фильм очень интересно смотреть, потому что World of Tanks—больше чем игра. Это огромное сообщество людей из разных странах мира и даже стиль жизни, со своими ценностями и правилами. Желаем всем зрителям фильма и подписчикам “Игрового” новых достижений в любимой игре», — отметил директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.
Видеосервис Wink дарит всем «танкистам» специальный бонус-код на четыре боевые задачи, за выполнение которых игроки получат отличные призы. Бонус-код можно активировать до 12 декабря 2021 года включительно, а чтобы его получить, нужно зайди на wink.ru и посмотреть фильм «Мир танков и людей» до конца и не позднее 1 декабря. Уже зарегистрированные пользователи Wink гарантировано получат код в течение десяти дней после просмотра (push-сообщение в личном кабинете). Всем остальным для получения бонуса нужно зарегистрироваться на сайте, дополнительным преимуществом для них станет бесплатная подписка «Трансформер» на один месяц. Боевые задачи будут доступны для прохождения после активации кодадо 3 января 2022 года включительно.

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