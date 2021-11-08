



В видеосервисе Wink на эксклюзивной основе доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением WorldofTanks,рассказывается о бинтригах, скандалах и противостоянии непримиримых кланов «танкистов»и удивительных житейских историях увлеченных людей.

Фильм смотрится на одном дыхании, потому что за ним —уникальные сюжеты, которые возникли в виртуальном пространстве игры и вышли в реальный мир. Героями фильма стали Петр Битюков, который благодаря увлечению моделированием сыграл важную роль в появлении самой игры, Никита Темнов, известный представитель касты «заклепочников» на игровых форумах, машинист-обходчик Вадим из Сургута, собирающий танки точнее, чем покупные модели из магазина, основатель легендарного кланаThe RED AlexAir и другие.

WorldofTanks— это не только игроки, но и кланы, настоящие империи внутри игры, у которых были свои взлеты и падения. Фильм рассказывает, с чего начинался самый могущественный клан за все время существования игры (TheRed) и почему произошел закат красной империи;без прикрас о том, кто стоит за кланами и может потратить на него целое состояние;как проходили войны между кланами не только на виртуальной карте, но и в реальной жизни, включая интриги, мемы, подкупы игроков; и, конечно, о той небольшой войне, которую объявили кланы разработчику игры — Wargaming.

Есть в документалке и очень трогательные личные истории. После несчастного случая Кирилл потерял возможность ходить. Он долгое время не мог принять нового себя, отказывался общаться с друзьями и ненавидел, если кто-то из одноклассников поздравлял с днем рождения. А потом Кирилл стал «танкистом» и в его жизнь пришли люди, которые помогли ему поверить в себя и жить полной жизнью.Лучший друг Заза из Ростова-на Дону несколько раз в год приезжает к Кириллу в гости, преодолевая 1 500 километров.

Женя был командиром роты в клане Argentum, Ася—рядовым бойцом.При этом они жили в разных странах. Родители были против отношений и даже прятали загранпаспорт, но разве это остановит?Когда они все-таки встретились, то поначалу не могли сказать ни слова. Ася на всю жизнь запомнила: «Мы заходим в лифт, и я начинаю плакать от счастья».

«Мы рады представить широкой аудитории увлекательный документальный фильм о нашем стратегическом партнере. Более десяти лет назад появилась игра WorldofTanks, но кажется, что она была всегда. Именно с партнерства с “танками”началось развитие тарифа “Игровой” от “Ростелекома”, который в настоящее время превратился в целую экосистему сервисов для геймеров. Фильм очень интересно смотреть, потому что World of Tanks—больше чем игра. Это огромное сообщество людей из разных странах мира и даже стиль жизни, со своими ценностями и правилами. Желаем всем зрителям фильма и подписчикам “Игрового” новых достижений в любимой игре», — отметил директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.