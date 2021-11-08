Экономика

Цифровизация и отраслевой подход: банк Уралсиб рассказал о ключевых трендах развития

Экономика 08.11.2021 09:54 Новости компаний
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08.11.2021 09:54 Новости компаний


Об активном развитии цифровых сервисов и продуктов для бизнеса шла речь на состоявшейся на площадке  медиахолдинга РБК пресс-конференции с заместителем председателя правления, руководителем блока корпоративного и малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Евгением Абузовым.
Пандемия ускорила темпы перехода на дистанционное обслуживание клиентов.  Если раньше прямые продажи доминировали, то сейчас основное взаимодействие ушло в онлайн:
«От банка, который фокусировался на прямых продажах и все свои усилия направлял на непосредственное взаимодействие менеджера и клиента – мы перешли на омниканальность и цифровое взаимодействие, нашли свои эффективные модели привлечения клиентов и работы с ними, – рассказал Евгений Абузов. – Сегодня две трети активных клиентов уже не ходят в банк, все их потребности мы закрываем с помощью дистанционного обслуживания. До пандемии было немного страшно менять привычный канал продаж, однако пандемия не оставила выбора, и модель продаж изменилась очень сильно. Но мы поняли, что новой моделью большинство клиентов осталось довольно, и мы очень активно сейчас работаем над тем, чтобы перенести максимальное количество продуктов в дистанционный формат».
Как отмечает зампредправления Уралсиба, к настоящему моменту сегмент малого бизнеса почти полностью восстановился, как оказалось – предприниматели в целом приспособлены к различным видам кризисов. По словам банкира, в 2021 году малый бизнес стал закрываться в полтора раза меньше, чем в 2020-м. Кроме того, в этом году наблюдается положительная дельта – предприятий малого бизнеса открывается больше, чем закрывается. Хотя, безусловно, в разных отраслях бизнеса ситуация развивалась по-разному. 
«Сейчас мы видим, что довольно большое количество индустрий восстановилась. Я не могу сказать, что мы «раскрутили» нашу кредитную политику и стали реализовать ее более агрессивно. Скорее можно отметить, что большое количество клиентов банка избежали негативных долгосрочных последствий пандемии, и у них есть новые бизнес-модели, по которым их можно кредитовать. В 2021 году кредитование малого бизнеса у нас растет очень большими темпами, по сравнению с 2020 годом мы выросли на 70%, и, думаю, что текущий год мы завершим со 100%-ным ростом к предыдущему», – говорит Евгений Абузов.
Спикер также отметил большой спрос к лизингу, который позволяет гораздо большему количеству клиентов профинансировать свои капитальные затраты, потому что требования здесь менее жесткие чем по кредитам. Высока потребность в гарантийных продуктах по госзакупкам. По словам Евгения Абузова, государство в 2020 году лояльно и с пониманием подошло к изменениям условий контрактов, что помогло бизнесу избежать проблем при их исполнении. В этом году малый бизнес еще активнее участвует в госзакупках – количество выданных банковских гарантий за девять месяцев текущего года сопоставимо с общим количеством гарантий в 2020 году.
Как отмечает эксперт, есть отдельные отрасли, которые себя чувствуют просто прекрасно. Например, это отрасль продаж автомобилей, производства строительных материалов — здесь сейчас идет колоссальный рост цен. Растет и знаковый для Краснодарского края турбизнес. «Ограничения выезда привели к тому, что уже летом 2020 года турбизнес на Черноморском побережье почувствовал себя значительно лучше по сравнению с 2019 годом», – отметил банкир.Но есть индустрии, которые пострадали сильнее, это как раз сфера услуг. Она хоть и восстановилась, но, наверное, не до конца. Потому, что изменились модели поведения потребителей, во многих продуктах они перешли из офлайна в онлайн, и заметно, что онлайн сегмент этой сферы растет с точки зрения объемов существенно быстрее офлайна».
Один из главных подходов банка в работе с малым бизнесом – кастомизация и разработка пакетных предложений для отдельных сфер и направлений.  
«Мы всегда были универсальным банком и сегодня формируем предложения и пакеты для разных отраслей.  Потому что потребности медицинской отрасли очень сильно отличаются от потребностей розничной торговли, а потребности производственной компании отличаются от потребностей парикмахерской возле дома. И поэтому здесь скорее важен не запуск новых продуктов, а то, как как мы скомпоновали предложение для какого-то отдельного сегмента», – рассказал топ-менеджер Уралсиба.
В дальнейшем Банк Уралсиб продолжит развивать дистанционный формат работы и цифровые варианты своих продуктов. 
«В сегменте малого бизнеса продолжится тренд на расширение дистанционного формата, переход из офлайн бизнеса в онлайн. Соответственно будем развивать линейку и фокусироваться на продуктах, которые будут востребованы именно этой категорией предпринимателей. Будет расти, в частности, финансирование онлайн бизнеса, предоставление транзакционных услуг для онлайн-бизнеса», - резюмировал Евгений Абузов.


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