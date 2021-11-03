



Грозное объявление появилось на сайте администрации Жирновского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на ресурсе органа местной власти опубликован призыв к жителям района, достигшим 60-летнего возраста, которые, согласно постановлению губернатора, должны соблюдать режим самоизоляции в случае отсутствия у них прививки. В частности, пенсионеров предупреждают, что, если они не прошли вакцинацию, то им можно покидать дом только для обращения за медицинской помощью, для покупки товаров первой необходимости, выгула домашних животных, выноса мусора, прогулки или выезда на дачу.

«Если вы уходите или уезжаете далеко от дома с другими целями, вам грозит штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей за несоблюдение режима самоизоляции», - говорится в обращении чиновников. «Без QR-кода вы не сможете пользоваться услугами парикмахерских, посещать музеи, кинотеатры, оздоровительные организации. В МФЦ вас смогут принять только по предварительной записи. Напоминаем вам, что 98 % пациентов, попадающих в реанимацию с диагнозом COVID-19, не прошли вакцинацию», - заканчивается послание к пенсионерам.

Между тем, некоторые пожилые жители района с возмущением отнеслись к такому посылу властей. «Если я поеду помогать дочери сидеть с внуками, за что меня штрафовать? К тому же моя пенсия далеко не дотягивает до самого минимального размера штрафа. Значит, мне придется прививаться по принуждению или готовиться остаться без пенсии», - констатирует местная пенсионерка Любовь Николаевна.Напомним, оперативный штаб Волгоградской области с 30 октября ввел режим самоизоляции для всех непривитых или не переболевших коронавирусом жителей старше 60 лет. Под новые ограничения попали также неработающие волгоградцы с хроническими заболеваниями, у которых нет прививки от COVID-19 или справки о перенесенной болезни. Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева включили эту категорию граждан в перечень лиц, которым необходимо привиться первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым – до 10 декабря.