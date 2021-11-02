Риелтор из Волгограда «погорел» на многомиллионной сделке с землей

Расследования 02.11.2021 14:56
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02.11.2021 14:56
Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело риелтора, который почти три года назад пытался обмануть клиентку на 5,6 миллионов рублей при продаже земли. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, 55-летний мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Следствие установило, что в конце 2018 года к риелтору обратилась знакомая с просьбой помочь продать земельный участок. Волгоградец быстро нашел покупателя в лице коммерческой организации. Ее руководство было готово приобрести недвижимость за 28 млн рублей. Заинтересовавшись крупной суммой, риелтор решил провернуть аферу на сделке. Мужчина сообщил клиентке, что договор купли-продажи может быть заключен, если после получения денег от покупателя землевладелица передаст ему 5,6 млн рублей. Обосновал он это тем, что 5 млн якобы передаст руководству фирмы в качестве коммерческого подкупа, 100 тысяч рублей перейдут человеку, который посодействует при заключении договора, а в 500 тысяч рублей аферист оценил стоимость риелторских услуг. Женщина поверила ему и подписала агентский договор на указанную сумму.
План злоумышленника сорвался из-за своевременного вмешательства полиции - преступную схему вскрыли оперативные сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Волгограду.
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