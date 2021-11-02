Треть страховых случаев с дачами зимой происходит из-за действий злоумышленников

Полезно знать 02.11.2021 09:41
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02.11.2021 09:41
Огонь и действия злоумышленников — две самые распространенные причины страховых случаев, которые происходят на дачах зимой, подсчитали эксперты «Росгосстраха» после закрытия летнего дачного сезона-2021. На эти происшествия прошлой зимой в общей сложности приходилось 73% поступивших в компанию заявлений, причем 32% — это кражи и вандализм. На третьем месте — повреждения строений из-за сильного ветра — 12% поданных заявлений. Еще порядка 7% заявленных страховых событий происходит на дачах из-за наводнения или паводка.
Октябрь — месяц, когда большинство дачников закрывают сезон и возвращаются в город, по сути, надолго оставляя свои дома без присмотра. Не в каждом дачном товариществе есть штатный сторож, но очень часто и он не может предотвратить все неприятности, которые могут произойти на пустующих дачах.
Как рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, даже самый внимательный сторож наверняка не заметит замерзшую систему отопления, когда в доме разрывает и радиаторы, и трубы. Да и злоумышленников сложно застать на месте преступления. Это потом уже сами владельцы домов обнаружат выбитые окна и двери и не досчитаются садового инвентаря, мотоблоков и бытовой техники. Или еще хуже — выяснят, что их дом в отсутствие хозяев облюбовали асоциальные элементы, превратившие помещение в притон для бездомных со всеми вытекающими последствиями. Такое редко, но, к сожалению, случается, и последствия от этого могут быть очень серьезные.
Но самый большой ущерб имуществу наносят пожары, причиной которых может стать неисправная электропроводка или печное оборудование. Нередко «виновниками» короткого замыкания становятся грызуны, крысы и мыши, повредившие изоляцию на внутридомовой проводке. Причем, при пожаре сгореть могут не один, а сразу несколько домов — если порывами ветра огонь перекинется на соседние участки.
Все эти неприятности покрываются страховкой, если конечно владелец дачи о ней заблаговременно побеспокоился.
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