Полезно знать

Треть страховых случаев с дачами зимой происходит из-за действий злоумышленников

Полезно знать 02.11.2021 09:41
0
02.11.2021 09:41


Огонь и действия злоумышленников — две самые распространенные причины страховых случаев, которые происходят на дачах зимой, подсчитали эксперты «Росгосстраха» после закрытия летнего дачного сезона-2021. На эти происшествия прошлой зимой в общей сложности приходилось 73% поступивших в компанию заявлений, причем 32% — это кражи и вандализм. На третьем месте — повреждения строений из-за сильного ветра — 12% поданных заявлений. Еще порядка 7% заявленных страховых событий происходит на дачах из-за наводнения или паводка.
Октябрь — месяц, когда большинство дачников закрывают сезон и возвращаются в город, по сути, надолго оставляя свои дома без присмотра. Не в каждом дачном товариществе есть штатный сторож, но очень часто и он не может предотвратить все неприятности, которые могут произойти на пустующих дачах. 
Как рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, даже самый внимательный сторож наверняка не заметит замерзшую систему отопления, когда в доме разрывает и радиаторы, и трубы. Да и злоумышленников сложно застать на месте преступления. Это потом уже сами владельцы домов обнаружат выбитые окна и двери и не досчитаются садового инвентаря, мотоблоков и бытовой техники. Или еще хуже — выяснят, что их дом в отсутствие хозяев облюбовали асоциальные элементы, превратившие помещение в притон для бездомных со всеми вытекающими последствиями. Такое редко, но, к сожалению, случается, и последствия от этого могут быть очень серьезные. 
Но самый большой ущерб имуществу наносят пожары, причиной которых может стать неисправная электропроводка или печное оборудование. Нередко «виновниками» короткого замыкания становятся грызуны, крысы и мыши, повредившие изоляцию на внутридомовой проводке. Причем, при пожаре сгореть могут не один, а сразу несколько домов — если порывами ветра огонь перекинется на соседние участки. 
Все эти неприятности покрываются страховкой, если конечно владелец дачи о ней заблаговременно побеспокоился. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Полезно знать
30.10.2021 14:01
Полезно знать 30.10.2021 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
29.10.2021 12:30
Полезно знать 29.10.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
26.10.2021 17:30
Полезно знать 26.10.2021 17:30
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
25.10.2021 16:34
Полезно знать 25.10.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
25.10.2021 10:12
Полезно знать 25.10.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
23.10.2021 15:45
Полезно знать 23.10.2021 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.10.2021 17:15
Полезно знать 20.10.2021 17:15
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.10.2021 09:52
Полезно знать 19.10.2021 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.10.2021 08:27
Полезно знать 19.10.2021 08:27
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.10.2021 09:36
Полезно знать 18.10.2021 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.10.2021 12:49
Полезно знать 16.10.2021 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.10.2021 11:56
Полезно знать 15.10.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.10.2021 10:38
Полезно знать 15.10.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
11.10.2021 09:53
Полезно знать 11.10.2021 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
06.10.2021 16:47
Полезно знать 06.10.2021 16:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:38
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болотеСмотреть фотографии
12:16
Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:45
МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранниковСмотреть фотографии
10:53
В волгоградских электричках ловили безмасочниковСмотреть фотографии
10:40
Водитель чудом выжил после падения машины в кювет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
Профессионалам тут место: «ЕвроХим-ВолгаКалий» создает новые рабочие местаСмотреть фотографии
09:27
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за тумана в МосквеСмотреть фотографии
09:14
Автор Донских сказок умер от последствий коронавируса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
Бар без рециркуляторов временно закрыли в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской психбольнице построят новый корпус за 476 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:20
Дворы и общественные территории Волжского благоустраивают по проектам жителейСмотреть фотографии
18:46
Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверыСмотреть фотографии
18:05
Волгоградская область получит 95 миллионов на бесплатные лекарства для ковидниковСмотреть фотографии
17:15
Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области экс-полицейских осудили за продажу водительских правСмотреть фотографии
16:36
Новое в законах: волгоградцы смогут изменить условия кредита из-за COVIDСмотреть фотографии
15:04
МТС подготовила для волгоградских школьников более 200 творческих онлайн мастер-классовСмотреть фотографии
14:57
Центробанк посчитал деньги на счетах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:04
Разорванные рот и тело: генпрокурора РФ просят проверить волгоградский СИЗО №1 на предмет возможных пытокСмотреть фотографии
13:42
Спикер Фроловской гордумы умер в ковидном госпитале под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
СК расследует смерть троих рабочих под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:18
«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в ИнтернетеСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области обратился к населениюСмотреть фотографии
12:01
Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизниСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные делаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 