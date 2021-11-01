«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в Интернете





Для комфорта потребителей был полностью реконструирован официальный сайт компании Pridonie.ru, который теперь реагирует на «клики» в два раза быстрее предыдущей версии, а на открытие нужной страницы тратит не более одной секунды.

Совместно с аналитическим агентством были проработаны и определены основные пути развития сайта, а также потребности и желания сегодняшних интернет-пользователей. Согласно статистике, основные посетители сайта используют для входа мобильные устройства - около 54%, соответственно, теперь обновленный сайт Pridonie.ru имеет адаптированную мобильную версию.

«Официальный сайт компании – это как доверенное лицо, что представляет ваши интересы в Интернет-пространстве, – говорит руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Основная цель изменений, внесенных в работу web-страницы компании, - максимально упростить и ускорить работу сайта, сохраняя при этом все функциональные возможности. Мы не стали менять платформу 1С-Битрикс, но полностью изменили рабочую панель и разделы, что сэкономит время поиска ответа на заданный вопрос примерно в два раза».

Исследования 2021 года показывают, что ежедневно Всемирной паутиной пользуется около 4,8 миллиарда пользователей во всем мире, причем эта цифра растет каждый день, а в процентном соотношении число интернет-пользователей ежегодно увеличивается на 8,2% (для сравнения, население мира увеличивается в среднем на 1,05% в год). 32% активных юзеров – это аудитория от 25 до 34 лет, которые признались, что выходят с сайтов, которые загружаются более 5 секунд. Еще 17% опрашиваемых покидают ресурс, если на главной странице сайта не видят интересующего раздела или потенциальный ответ на свой вопрос.

В компании «Сады Придонья» уверены, что обновленную версию сайта Pridonie.ru обязательно оценят интернет-пользователи, ведь экономия времени, точность и качество информации – одни из главных условий запросов современных потребителей, и именно это сегодня компания предлагает на своем обновленном ресурсе.