Волгоградский «Ротор» на выезде поделил очки с "Олимпом" - 2:2





Волгоградский «Ротор» в гостях сыграл вничью с клубом из Долгопрудного в матче 20-ого тура первенства ФНЛ – 2:2. В первом тайме, сообщает ИА "Высота 102", футболисты хозяев поля имели явный перевес во владении мячом и контролировали ход встречи. И игроки "Олимп" смогли воплотить своё преимущество в забитый мяч уже на 19-ой минуте. В середине первой половины игры свой шанс забить был у футболиста «Ротора» Аслана Дудиева, который с угла штрафной площади подмосковной команды пробил в створ ворот, но хозяев от пропущенного гола смог выручить голкипер. Под занавес первой половины игры игрок «Олимпа» выскочил один на один с вратарём «Ротора», но не сумел переиграть Игоря Обухова, который спас свою команду от второго пропущенного мяча в этом матче.



На 56-ой минуте после затяжной комбинации футболистов «Ротора» нападающий волгоградского клуба Алексей Щеткин сумел сравнять счет. Через 10 минут хороший шанс выйти вперед снова появился у «Олимпа», когда игрок клуба из Подмосковья отправил мяч в перекладину. И на 76-ой минуте полузащитник «Ротора» Сергей Серченков заработал пенальти для своей команды, который успешно реализовал Алексей Щеткин и оформил дубль в этой встрече.

Но ответ хозяев не заставил себя долго ждать. Через пять минут полузащитник «Ротора» Сергей Макаров нарушил правила в своей штрафной и судья назначил еще один пенальти в этом матче. Вратарь «Ротора» Игорь Обухов не смог отразить удар. Между тем, на 88-ой минуте был удален игрок «Олимпа», однако волгоградцы не успели воспользоваться численным преимуществом. В результате счет матча – 2:2.



Таким образом, волгоградский "Ротор" сыграл уже двенадцатую ничью из двадцати матчей.

Фото ФК "Олимп-Долгопрудный" ВК.

