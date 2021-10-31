Спорт

Волгоградский «Ротор» на выезде поделил очки с "Олимпом" - 2:2

Спорт 31.10.2021 16:09
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31.10.2021 16:09


Волгоградский «Ротор»  в гостях сыграл вничью с клубом  из Долгопрудного  в матче 20-ого тура первенства ФНЛ – 2:2. В первом тайме, сообщает ИА "Высота 102",  футболисты хозяев поля  имели явный перевес во владении мячом и контролировали ход встречи. И игроки "Олимп" смогли  воплотить своё преимущество в забитый мяч уже на 19-ой минуте. В середине первой половины игры свой шанс забить был у футболиста «Ротора» Аслана Дудиева, который с угла штрафной площади подмосковной команды пробил в створ ворот, но хозяев от пропущенного гола смог выручить голкипер.  Под занавес первой половины игры игрок «Олимпа» выскочил один на один с вратарём «Ротора», но не сумел переиграть Игоря Обухова, который спас свою команду от второго пропущенного мяча в этом матче.
На 56-ой минуте после затяжной комбинации футболистов «Ротора» нападающий волгоградского клуба Алексей Щеткин сумел сравнять счет. Через 10 минут хороший шанс выйти вперед снова  появился у «Олимпа», когда игрок клуба из Подмосковья отправил мяч в перекладину. И на 76-ой минуте полузащитник «Ротора» Сергей Серченков заработал пенальти для своей команды, который успешно реализовал Алексей Щеткин и оформил дубль в этой встрече.
Но ответ хозяев не заставил себя долго ждать. Через пять минут полузащитник «Ротора» Сергей Макаров нарушил правила в своей штрафной и судья назначил еще один пенальти в этом матче. Вратарь «Ротора» Игорь Обухов не смог отразить удар. Между тем, на 88-ой минуте был удален игрок «Олимпа», однако волгоградцы не успели воспользоваться численным преимуществом. В результате счет матча – 2:2.
Таким образом, волгоградский "Ротор" сыграл уже двенадцатую ничью из двадцати матчей.
Фото ФК "Олимп-Долгопрудный" ВК.

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