Банк «Открытие»: ЕЦБ готовится к нормализации монетарной политики

Экономика 28.10.2021 20:53
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28.10.2021 20:53
Комментирует Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».
По итогам октябрьского заседания ЕЦБ оставил без изменений свою монетарную политику как в части процентных ставок, так и объемов покупок активов. ЕЦБ также сохранил высокую оценку темпов восстановления экономики региона, хотя и отметил, что восстановительный импульс несколько замедлился.
ЕЦБ заявил, что до конца года ожидает дальнейшего роста темпов инфляции выше достигнутых по итогам сентября 3,4% г/г, а также отметил, что текущая фаза повышенной инфляции продлится дольше, чем ожидалось ранее. Среди факторов увеличения инфляции ЕЦБ отметил рост цен на энергоносители – в сентябре они обеспечили около половины совокупного прироста цен. Кроме того, роль сыграл фактор восстановления, связанный со снятием эпидемиологических ограничений и быстрым восстановлением спроса, превышающим в моменте возможности предложения. Также на рост инфляции повлиял эффект базы, вызванный в том числе временным снижением НДС в Германии в прошлом году. При этом ЕЦБ по-прежнему считает, что темпы инфляции существенно снизятся в течение следующего года.
Несмотря на то, что текст итогового пресс-релиза допускает сохранение действия экстренной программы выкупа активов за пределами марта 2022 г., во время пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард заявила, что ожидает завершения программы в обозначенный срок. Резкое завершение выкупа активов в марте может стать шоком для рынка, поэтому ожидается, что ЕЦБ объявит дорожную карту по объемам покупок активов по итогам декабрьского заседания. Тогда же можно ожидать решения ЕЦБ по программе долгосрочного кредитования банков TLTRO III, последний аукцион в рамках которой должен состояться также в декабре текущего года. К. Лагард заявила, что в ЕЦБ идет дискуссия относительно пути мягкого завершения действия программы, и на декабрьском заседании она продолжится.
Таким образом, ЕЦБ сохраняет мягкую монетарную политику и не разделяет рыночные опасения скорого повышения своих процентных ставок, но все же движется в сторону постепенного завершения действия экстренных программ стимулирования экономики. Валютный рынок отреагировал на итоги заседания ростом стоимости курса единой европейской валюты.
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