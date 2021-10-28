Здравоохранение 28.10.2021 15:45
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28.10.2021 15:45
Не менее 650 тысяч жителей Волгоградской области должны вакцинироваться от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета в регионе. Об этом рассказал губернатор Андрей Бочаров во время проверки работы прививочных центров в музее «Россия – моя история» и Ворошиловском ТЦ.
«Прививочных пунктов в регионе, препаратов достаточно, накоплен хороший опыт, – сказал глава региона. – Мы видим активную вакцинацию жителей, но этого, конечно, недостаточно. Важно не только сохранить, но и увеличить темпы, чтобы выполнить задачу по созданию на территории Волгоградской области коллективного иммунитета».
Все прививочные пункты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут открыты. В центрах на базе музея и «торгушки» можно в один день сделать прививки от коронавируса и от гриппа. По данным облздрава, в Волгоградской области третью неделю подряд растут темпы вакцинации от коронавируса. Ежедневно первый этап проходят порядка 8-10 тысяч человек, а в целом — порядка 12-14 тысяч жителей.
«412 человек находятся в реанимации, 325 — на ИВЛ. 70% из них — люди старше 65 лет. Остальные — в возрасте 45-60 лет, хотя есть и более молодые. Медики делают все, чтобы люди выжили. Лучше до этого не доводить, а сделать прививку. Именно она спасет вашу жизнь, жизни ваших родных», — подчеркнул Бочаров, общаясь с медиками и жителями в прививочных центрах.
Напомним, губернатор и его семья привились и уже прошли ревакцинацию. Кроме того, глава региона сделал прививку от гриппа.
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