Экология 28.10.2021 13:18
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28.10.2021 13:18
В целях восполнения и сохранения видового разнообразия в октябре 2021 года сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» была реализована экологическая программа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в реке Волга.
В природную среду было выпущено 138403 единицы молоди сазана (Cyprinuscarpio), средний вес одной особи составил 20 грамм. При таких размерах – это жизнеспособные особи, которые прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются.
Молодь сазана выращена на предприятии ООО «Тепловский рыбопитомник» в Саратовской области. Акция согласована с Волго-Каспийским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.
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