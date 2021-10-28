



В целях восполнения и сохранения видового разнообразия в октябре 2021 года сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» была реализована экологическая программа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в реке Волга.





В природную среду было выпущено 138403 единицы молоди сазана (Cyprinuscarpio), средний вес одной особи составил 20 грамм. При таких размерах – это жизнеспособные особи, которые прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются.



