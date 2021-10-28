Экология

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выпустили в Волгу молодь сазана

Экология 28.10.2021 13:18
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28.10.2021 13:18


В целях восполнения и сохранения видового разнообразия в октябре 2021 года сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» была реализована экологическая программа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в реке Волга. 

В природную среду было выпущено 138403 единицы молоди сазана (Cyprinuscarpio), средний вес одной особи составил 20 грамм. При таких размерах – это жизнеспособные особи, которые прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются. 

Молодь сазана выращена на предприятии ООО «Тепловский рыбопитомник» в Саратовской области. Акция согласована с Волго-Каспийским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

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