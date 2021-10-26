Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в Волгограде

Volkswagen Polo, запущенный в серию на Калужском автозаводе, изначально рассматривался как рестайлинг пятого поколения: в качестве конструкционной платформы сохранился парктроник PQ25[1], не изменились габариты кузова и колесная база, было решено оставить проверенные временем безотказные двигатели (1.6-атмосферники на 90-110 л.с.+ 5МКПП/6АКПП и 1.4-турбо на 125 л.с.). Динамические характеристики почти не изменились — автомобиль разгоняется до сотни за те же 10.5 секунд и поддерживает крейсерскую скорость в 180-190км/час.

Автомобиль потяжелел на 20 кг, что добавило ему устойчивости на дороге и существенно изменил внешний вид:



• Кузов заменен на более современный 5-дверный лифтбек (появилась полноценная задняя дверь со стеклом), имеет инновационную сборку без зазоров и двойную оцинковку.



• Изменилась геометрия оптики (разделены ближний/дальний), добавлены светодиоды с рефлекторами и биксеноновые противотуманные фонари с интеллектуальной подсветкой маневров.







• Добавлена обновленная радиаторная решетка.





На выбор предлагается четыре расцветки кузова. Багажное отделение увеличено на 60 литров и укомплектовано инновационными креплениями для фиксации грузов.

Управлять



Пакет электронных систем помощи водителю и систем безопасности полностью обновлен и расширен:

• Появились складывающиеся боковые зеркала с повторителями поворотных огней.На выбор предлагается четыре расцветки кузова. Багажное отделение увеличено на 60 литров и укомплектовано инновационными креплениями для фиксации грузов.Управлять Polo на российском бездорожье стало проще и комфортнее: модификации с турбированными моторами надежны, сохраняют оптимальную динамику и имеют минимальное для своего класса потребление топлива. Маневренность и проходимость также улучшены — в автомобиле установлена модернизированная переднеприводная подвеска с более жесткими пружинами, обеспечивающая мягкость и плавность хода, точность руления, защиту от проскальзывания и заносов (при подключенной системе стабилизации)Пакет электронных систем помощи водителю и систем безопасности полностью обновлен и расширен:

• Уже в базовой комплектации установлены комплексные системы круиз-контроля и стабилизации, обзора мертвых зон, удержания на наклонной дороге, контроля и удержания полосы движения, а также парктроник и датчики дождя и света.







• Активные системы безопасности: экстренное торможение, бесключевой пуск с противоугонной блокировкой дверей, контроль давления в шинах. Пассивные: комплект подушек и шторок безопасности, ремни и крепления Isofix[2] .









Впечатление от внешнего вида и комфортности салона также исключает всякие сравнения лифтбека



Водительское место конструкторы оборудовали информативной цифровой панелью, трехспицевым рулем в кожаной оплетке с набором кнопок управления мультимедийной панелью и круиз- контролем. Комфорт поездки поддерживается двухзонным климат- контролем, сенсорной мультимедиасистемой с 6.5-8-дюймовым управляющим дисплеем и встроенной навигационной системой, мощной акустикой, поддержкой функции App Connect[3] (Android Auto[4] и Apple CarPlay[5]).



• Установлен широкий пакет зимних опций — обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок стеклоомывателя.Впечатление от внешнего вида и комфортности салона также исключает всякие сравнения лифтбека Volkswagen Polo со старшим братом-седаном. Салон переосмыслен, переоборудован, стал более просторным, атмосферным и функциональным. Установлена солидная шумоизолирующая обивка, сиденья ортопедической формы с пакетом регулировок, набор управляющих кнопок и регуляторов на передней хромированной консоли. Задний ряд кресел получил больше свободного пространства, задний откидной подлокотник и функцию подогрева.Водительское место конструкторы оборудовали информативной цифровой панелью, трехспицевым рулем в кожаной оплетке с набором кнопок управления мультимедийной панелью и круиз- контролем. Комфорт поездки поддерживается двухзонным климат- контролем, сенсорной мультимедиасистемой с 6.5-8-дюймовым управляющим дисплеем и встроенной навигационной системой, мощной акустикой, поддержкой функции App Connect(Android Autoи Apple CarPlay).

Volkswagen Polo: мнение автовладельцев







Владельцы Volkswagen Polo в целом довольны своим выбором, отмечая хорошее качество сборки, надежность, проходимость, безопасность, выносливость подвески, удачную трансформацию салона, общий комфорт эксплуатации, неприхотливость и минимальные затраты на обслуживание и ремонт лифтбека.







Предлагаем реальные мнения автовладельцев, которые в течение полугода «осваивали» Volkswagen Polo на российских дорогах и в реальных климатических условиях.







Александр, Волгоград

Оптика класс, много места для ног пассажиров сзади, даже если водитель 185 см роста как я, посадка удобная, шумоизоляция неплохая, комфортно ехать и свыше 120 км/ч.

Оптика класс, много места для ног пассажиров сзади, даже если водитель 185 см роста как я, посадка удобная, шумоизоляция неплохая, комфортно ехать и свыше 120 км/ч.





Михаил, Самара

Продуманная эргономика, качество сборки и материалов. Экономичность, надежность.

Продуманная эргономика, качество сборки и материалов. Экономичность, надежность.





Алексей, Барнаул

Внешность, надежность, багажник вместительный, компактный, мультимедиа, масло не ест, Экономичность.

Внешность, надежность, багажник вместительный, компактный, мультимедиа, масло не ест, Экономичность.





Георгий, Салехард

Отличный автомобиль, «рабочая лошадка» которая не подведет.

В заключение отметим, что Volkswagen Polo оказался значительно лучше и перспективнее простого рестайлинга — это полноценный самодостаточный автомобиль, который можно смело считать отличным представителем нового поколения немецких авто, идеально адаптированного к условиям эксплуатации в Волгограде и более сложных технически и климатически регионах.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: + 78442 781 111.

Отличный автомобиль, «рабочая лошадка» которая не подведет.В заключение отметим, что Volkswagen Polo оказался значительно лучше и перспективнее простого рестайлинга — это полноценный самодостаточный автомобиль, который можно смело считать отличным представителем нового поколения немецких авто, идеально адаптированного к условиям эксплуатации в Волгограде и более сложных технически и климатически регионах.Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно упо телефону: + 78442 781 111.





Перевод:





[1] PQ25 - (англ.) парктроник для Volkswagen.

[2] Isofix - (англ.) способ крепления детского автокресла, транслитерация Исофикс.

[3] App Connect - (англ.) функция позволяющая подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп Коннект.

[4] Android Auto - (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.

[5] Apple CarPlay- (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.

