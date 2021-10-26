Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в Волгограде

Автомобиль потяжелел на 20 кг, что добавило ему устойчивости на дороге и существенно изменил внешний вид:
На выбор предлагается четыре расцветки кузова. Багажное отделение увеличено на 60 литров и укомплектовано инновационными креплениями для фиксации грузов.
Управлять Polo на российском бездорожье стало проще и комфортнее: модификации с турбированными моторами надежны, сохраняют оптимальную динамику и имеют минимальное для своего класса потребление топлива. Маневренность и проходимость также улучшены — в автомобиле установлена модернизированная переднеприводная подвеска с более жесткими пружинами, обеспечивающая мягкость и плавность хода, точность руления, защиту от проскальзывания и заносов (при подключенной системе стабилизации)
Пакет электронных систем помощи водителю и систем безопасности полностью обновлен и расширен:
Впечатление от внешнего вида и комфортности салона также исключает всякие сравнения лифтбека Volkswagen Polo со старшим братом-седаном. Салон переосмыслен, переоборудован, стал более просторным, атмосферным и функциональным. Установлена солидная шумоизолирующая обивка, сиденья ортопедической формы с пакетом регулировок, набор управляющих кнопок и регуляторов на передней хромированной консоли. Задний ряд кресел получил больше свободного пространства, задний откидной подлокотник и функцию подогрева.
Водительское место конструкторы оборудовали информативной цифровой панелью, трехспицевым рулем в кожаной оплетке с набором кнопок управления мультимедийной панелью и круиз- контролем. Комфорт поездки поддерживается двухзонным климат- контролем, сенсорной мультимедиасистемой с 6.5-8-дюймовым управляющим дисплеем и встроенной навигационной системой, мощной акустикой, поддержкой функции App Connect[3] (Android Auto[4] и Apple CarPlay[5]).
Оптика класс, много места для ног пассажиров сзади, даже если водитель 185 см роста как я, посадка удобная, шумоизоляция неплохая, комфортно ехать и свыше 120 км/ч.
Продуманная эргономика, качество сборки и материалов. Экономичность, надежность.
Внешность, надежность, багажник вместительный, компактный, мультимедиа, масло не ест, Экономичность.
Отличный автомобиль, «рабочая лошадка» которая не подведет.
В заключение отметим, что Volkswagen Polo оказался значительно лучше и перспективнее простого рестайлинга — это полноценный самодостаточный автомобиль, который можно смело считать отличным представителем нового поколения немецких авто, идеально адаптированного к условиям эксплуатации в Волгограде и более сложных технически и климатически регионах.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: + 78442 781 111.
[2] Isofix - (англ.) способ крепления детского автокресла, транслитерация Исофикс.
[3] App Connect - (англ.) функция позволяющая подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп Коннект.
[4] Android Auto - (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.
[5] Apple CarPlay- (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.