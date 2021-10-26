Экономика

Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в Волгограде

Экономика 26.10.2021 17:30 Реклама
0
26.10.2021 17:30 Реклама

Volkswagen Polo, запущенный в серию на Калужском автозаводе, изначально рассматривался как рестайлинг пятого поколения: в качестве конструкционной платформы сохранился  парктроник PQ25[1], не изменились габариты кузова и колесная база, было решено оставить проверенные временем безотказные двигатели (1.6-атмосферники на 90-110 л.с.+ 5МКПП/6АКПП и 1.4-турбо на 125 л.с.). Динамические характеристики почти не изменились — автомобиль разгоняется до сотни за те же 10.5 секунд и поддерживает крейсерскую скорость в 180-190км/час.
Автомобиль потяжелел на 20 кг, что добавило ему устойчивости на дороге и существенно изменил внешний вид:
 
• Кузов заменен на более современный 5-дверный лифтбек (появилась полноценная задняя дверь со стеклом), имеет инновационную сборку без зазоров и двойную оцинковку.
 
• Изменилась геометрия оптики (разделены ближний/дальний), добавлены светодиоды с рефлекторами и биксеноновые противотуманные фонари с интеллектуальной подсветкой маневров.

• Добавлена обновленная радиаторная решетка.
 
• Появились складывающиеся боковые зеркала с повторителями поворотных огней.
На выбор предлагается четыре расцветки кузова. Багажное отделение увеличено на 60 литров и укомплектовано инновационными креплениями для фиксации грузов.
Управлять Polo на российском бездорожье стало проще и комфортнее: модификации с турбированными моторами надежны, сохраняют оптимальную динамику и имеют минимальное для своего класса потребление топлива. Маневренность и проходимость также улучшены — в автомобиле установлена модернизированная переднеприводная подвеска с более жесткими пружинами, обеспечивающая мягкость и плавность хода, точность руления, защиту от проскальзывания и заносов (при подключенной системе стабилизации)

Пакет электронных систем помощи водителю и систем безопасности полностью обновлен и расширен:
 
• Уже в базовой комплектации установлены комплексные системы круиз-контроля и стабилизации, обзора мертвых зон, удержания на наклонной дороге, контроля и удержания полосы движения, а также парктроник и датчики дождя и света.

 • Активные системы безопасности: экстренное торможение, бесключевой пуск с противоугонной блокировкой дверей, контроль давления в шинах. Пассивные: комплект подушек и шторок безопасности, ремни и крепления Isofix[2] .

 • Установлен широкий пакет зимних опций — обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок стеклоомывателя.
Впечатление от внешнего вида и комфортности салона также исключает всякие сравнения лифтбека Volkswagen Polo со старшим братом-седаном. Салон переосмыслен, переоборудован, стал более просторным, атмосферным и функциональным. Установлена солидная шумоизолирующая обивка, сиденья ортопедической формы с пакетом регулировок, набор управляющих кнопок и регуляторов на передней хромированной консоли. Задний ряд кресел получил больше свободного пространства, задний откидной подлокотник и функцию подогрева.

Водительское место конструкторы оборудовали информативной цифровой панелью, трехспицевым рулем в кожаной оплетке с набором кнопок управления мультимедийной панелью и круиз- контролем. Комфорт поездки поддерживается двухзонным климат- контролем, сенсорной мультимедиасистемой с 6.5-8-дюймовым управляющим дисплеем и встроенной навигационной системой, мощной акустикой, поддержкой функции App Connect[3] (Android Auto[4] и Apple CarPlay[5]).
Volkswagen Polo: мнение автовладельцев

Владельцы Volkswagen Polo в целом довольны своим выбором, отмечая хорошее качество сборки, надежность, проходимость, безопасность, выносливость подвески, удачную трансформацию салона, общий комфорт эксплуатации, неприхотливость и минимальные затраты на обслуживание и ремонт лифтбека.

Предлагаем реальные мнения автовладельцев, которые в течение полугода «осваивали» Volkswagen Polo на российских дорогах и в реальных климатических условиях.

 • Александр, Волгоград
Оптика класс, много места для ног пассажиров сзади, даже если водитель 185 см роста как я, посадка удобная, шумоизоляция неплохая, комфортно ехать и свыше 120 км/ч.

 •  Михаил, Самара
Продуманная эргономика, качество сборки и материалов. Экономичность, надежность.

 • Алексей, Барнаул
Внешность, надежность, багажник вместительный, компактный, мультимедиа, масло не ест, Экономичность.

 •  Георгий, Салехард
Отличный автомобиль, «рабочая лошадка» которая не подведет.
В заключение отметим, что Volkswagen Polo оказался значительно лучше и перспективнее простого рестайлинга — это полноценный самодостаточный автомобиль, который можно смело считать отличным представителем нового поколения немецких авто, идеально адаптированного к условиям эксплуатации в Волгограде и более сложных технически и климатически регионах.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: + 78442 781 111.

Перевод:

[1] PQ25 - (англ.) парктроник  для Volkswagen.
[2] Isofix - (англ.) способ крепления детского автокресла, транслитерация Исофикс.
[3] App Connect  - (англ.) функция позволяющая подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп Коннект.
[4] Android Auto - (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.
[5] Apple CarPlay- (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,8 млн руб.
Экономика
26.10.2021 18:09
Экономика 26.10.2021 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.10.2021 16:41
Экономика 26.10.2021 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 16:38
Экономика 26.10.2021 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 16:32
Экономика 26.10.2021 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 15:34
Экономика 26.10.2021 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 14:53
Экономика 26.10.2021 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 13:28
Экономика 26.10.2021 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 12:08
Экономика 26.10.2021 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 12:03
Экономика 26.10.2021 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 09:56
Экономика 26.10.2021 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2021 09:13
Экономика 26.10.2021 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 16:34
Экономика 25.10.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 15:44
Экономика 25.10.2021 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 15:09
Экономика 25.10.2021 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 14:06
Экономика 25.10.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:09
Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитнымСмотреть фотографии
17:30
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратамиСмотреть фотографии
16:32
Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за долларСмотреть фотографии
16:16
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициямиСмотреть фотографии
16:06
Умершая от ковида акушерка в Волгограде не прививалась из-за медотводаСмотреть фотографии
15:51
Стартует Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей 2021Смотреть фотографии
15:50
Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:34
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0Смотреть фотографии
15:32
В волгоградских ковидных стационарах осталось 800 свободных коекСмотреть фотографии
15:16
Жителя Крыма судят за зверское убийство волгоградского пенсионера на улицеСмотреть фотографии
15:11
У волгоградок с COVID-19 рождаются дети с белыми легкимиСмотреть фотографии
14:32
Должники элитных жилых комплексов «Волжские паруса» и «Прибрежный» останутся без электроэнергииСмотреть фотографии
14:20
Вспыхнувший из-за костра конфликт соседей в Волгограде закончился уголовным деломСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Волгоградец сгорел заживо на чужой даче из-за перевернувшегося мангалаСмотреть фотографии
12:42
В барах Волгограда нашли непривитых сотрудниковСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области не могут остановить рост заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде построят уникальную школу на 1280 местСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде контрактника осудили за покушение на убийство пьяного попутчикаСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские налоговики из-за коронавируса меняют режим работыСмотреть фотографии
10:36
Микроавтобус из Волгограда разбился в Ставропольском краеСмотреть фотографии
10:24
Волгоградцам выплатили рекордные суммы по больничным и на погребениеСмотреть фотографии
09:30
У жителей Волгоградской области все меньше шансов дожить до пенсииСмотреть фотографии
09:00
Сборы «Росгосстраха» в январе-сентябре 2021 года на 19% выше прошлогоднихСмотреть фотографии
08:57
Обрушившийся на юг России снегопад миновал Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде СК проверит информацию о высаженном из трамвая ребенке-инвалидеСмотреть фотографии
20:10
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничествоСмотреть фотографии
18:44
Волгоградские депутаты хотят упростить законодательство о памятникахСмотреть фотографии
18:02
От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-кодыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 