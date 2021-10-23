7 советов волгоградцам, как подготовить автомобиль к зиме





Осенне-зимний период в Волгограде – время погодных сюрпризов: с утра можно выйти из дома в сандалиях, а к вечеру уже переобуться в сапоги. Но если человеку, чтобы согреться, достаточно достать теплые вещи из глубин шкафа, то автомобиль к холодам нужно готовить заранее и основательно.

1. Первое, с чего все начинают водители – замена покрышек. Обычно все «переобуваются» с появлением первого льда, хотя все специалисты утверждают, что осенней температурной границей является отметка +7 градусов. Ниже ездить на летней резине рискованно. К тому же, нельзя просто сменить шину и забыть о ней – периодически колеса необходимо подкачивать. Дело в том, что под воздействием окружающей температуры давление внутри шин может меняться. Низкие показатели давления существенно влияют на управляемость автомобилем, сцепление с дорогой и износ деталей.





2. Не менее важно менять свечи накаливания и зажигания. Специалист магазина автозапчастей «Старый немец» Максим Козленков советует это делать каждые 15-20 тысяч километров на автомобиле с бензиновым двигателем и каждые 80-100 тысяч с дизельным. Неисправные свечи увеличивают расход топлива, снижают мощность автомобиля, двигатель начинает неустойчиво работать, тяжело запускаться. А в один «прекрасный» момент машина и вовсе может не завестись.

3. Но если на улице 0, свечи поменяны, а автомобиль не заводится – посмотрите аккумулятор. Средний срок жизни АКБ – 3-4 года, но грамотный автовладелец может его увеличить с помощью правильного ухода. Это проверка дважды в год и зарядка перед наступлением заморозков с помощью специального автоматического зарядного устройства.





4. Особое внимание в осенне-зимний период Максим Козленков советует уделить топливным фильтрам, которые установлены на дизельных двигателях. Прежде всего, это нужно делать из-за парафина, который содержится в солярке. При понижении температуры он может кристаллизоваться и забить очистительный элемент. Спасением могут стать специальные присадки, которые добавляют в топливо при заправке автомобиля. Они препятствуют кристаллизации дизельного топлива. Особенно актуально это для любителей летней солярки зимой, считает специалист магазина автозапчастей «Старый немец». Кроме того, со временем в фильтре может скапливаться вода (конденсат), что при наступлении отрицательных температур будет сказываться на его пропускной способности. Это, свою очередь, может затруднить запуск двигателя или его работу в мороз. А заправляться нужно на АЗС, где продают только качественное горючее, чтобы избежать попадания в топливную систему различных осадков и тяжелых металлов.





5. Не замерзнуть водителю и пассажирам автомобиля поможет замена салонных фильтров. Они позволят «печке» работать на полную мощность. Эта простая процедура спасет от попадания в салон, а следовательно, и в ваши легкие пыли, выхлопных газов и бактерий, которые находятся в воздухе и накапливаются на поверхности очистительной системы.

6. Заменить перед наступлением сезона дождей и снега нужно и щетки стеклоочистителя. Ведь исправные дворники – залог прекрасного обзора и вашей безопасности. Служат щетки стеклоочистителя в среднем около года и являются таким же расходным элементом, как масла или фильтры. Если, подняв поводки, вы заметили, что рабочие кромки повреждены и надорваны, имеют щербинки или неравномерно изношены, то это повод посетить магазин автозапчастей. Все необходимое, чтобы подготовить автомобиль к зиме, вы найдете в «Старом немце», в Волгограде на проспекте Ленина, 45, в Волжском на проспекте Ленина, 232.





7. Не забудьте на обратном пути захватить «незамерзайку»! Позаботьтесь об этом сегодня. И пусть небольшой мороз будет поводом подумать о новогодних праздниках, а не о том, как растопить замерзшую в бачке воду.