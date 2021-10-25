Общество 25.10.2021 10:12 Реклама
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25.10.2021 10:12 Реклама
Волгоградскому агентству ипотечного жилищного кредитования (ВАИЖК) в этом году 10 лет. В 2011 году администрация Волгоградской области создала эту уникальную организацию для оказания помощи жителям региона в решении жилищных вопросов.
«Благодаря ВАИЖК многие семьи Волгограда улучшили свои жилищные условия. Среди них есть и многодетные семьи, и дети-сироты, и жители города, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – рассказывают в агентстве. – Мы рассматриваем каждое обращение к нам и предоставляем варианты решения жилищных вопросов индивидуально».
Сегодня ВАИЖК активно реализует программы ипотечного кредитования для жителей Волгоградской области по льготным ставкам от 4,9% годовых. Организация предлагает как собственные программы, так и от АО «Банк ДОМ.РФ».
Специалисты ВАИЖК сопровождают ипотечные сделки, консультируют жителей по вопросам ипотечного кредитования и сделок с недвижимостью бесплатно.
«В ВАИЖК каждый может получить качественные услуги риелтора. При этом компания гарантирует высокий уровень и прозрачность проведения сделок. Мы открыты для сотрудничества и надеемся быть полезными для каждого волгоградца», – отмечают в агентстве.
Адрес офиса: г. Волгоград, ул. Канунникова, 23. Телефоны (8442) 220-555, 8(902)-312-24-74.
Связаться с Волгоградским агентством ипотечного жилищного кредитования можно на сайте ivlg.ru.
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