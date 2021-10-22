Работа скоростных трамваев в Волгограде парализована из-за ДТП

Происшествия 22.10.2021 08:44
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22.10.2021 08:44
Попавший в ДТП ВАЗ-2112 перекрыл проезд вагонов на линии скоростного трамвая (СТ) в Волгограде в обоих направлениях, сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. Инцидент произошел около 08.15 на площади Возрождения, где трамвайные пути пересекают проезжую часть выезда от дома №102 по проспекту им. Ленина.
По уточненным в администрации Волгограда данным, трамвайное движение было перекрыто на 22 минуты из-за того, что водитель ВАЗ-2112 не предоставил преимущество вагону и столкнулся с ним. Пассажиры вышли из трамваев и пересели по имеющимся билетам на троллейбусы. Работа СТ возобновилась в 08.27.
Фото: Олеся Литовских.
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