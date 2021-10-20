Жители Волгоградского региона активно используют бонусы СберСпасибо





Жители Волгоградской области активно используют возможность обменять бонусы СберСпасибо на товары и услуги. Партнёрами программы в Волгограде являются более 60 торговых предприятий. В их числе аптеки, автозаправки, супермаркеты, магазины бытовой техники, в которых можно получить бонусы за покупки, а также потратить их на товары или услуги. Размер скидки может достигать до 99% от стоимости товара.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Покупать, оплачивая покупки картами Сбербанка, не только просто и комфортно, но и очень удобно, в этом уже убедились многие волгоградцы, которые являются участниками программы «СберСпасибо». Они могут приобретать необходимые товары и услуги на специальных условиях и получать при этом бонусы. В свою очередь торговые предприятия - партнеры программы могут увеличить не только клиентопоток, но и размер среднего чека».

Чтобы стать участником программы «СберСпасибо» и получать на свой счет бонусы, владельцам банковской карты Сбербанка нужно зарегистрироваться в бонусной программе через банкомат или в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» и оплачивать товары и услуги безналичным способом. С полным списком партнеров, акций и предложений можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы «СберСпасибо».



