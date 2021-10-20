До восьми лет колонии грозит 34-летнему «черному копателю» песчаного карьера в хуторе Авилов Иловлинского района за взятку полицейскому. Мужчина рассчитывал откупиться от оперативника, но последний отказался от денег, и коррупционер был задержан, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

По данным следствия, 12 октября 2021 года злоумышленник приехал на незарегистрированный песчаный карьер, чтобы набрать песка и вывезти его. На месте преступления нарушителя застал оперативный сотрудник полиции. Опасаясь ответственности, на следующий день «черный копатель» в служебной машине попытался передать полицейскому 25 тысяч рублей и погорел на взятке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.