Расследования

Директора волгоградского учебного центра оштрафовали в Элисте за взятку экзаменатору

Расследования 19.10.2021 20:28
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19.10.2021 20:28


Элистинский городской суд приговорил директора учебного центра Волгограда к штрафу в размере 800 тысяч за взятку начальнику ГИМС МЧС России по Республике Калмыкия. Суд учел время, проведенное волгоградцем под стражей и домашним арестом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Калмыкия.
В июне 2021 года директор учебного центра привез из Волгограда в Элисту свою группу из 38 человек, которым предстояло сдать экзамены на право управления маломерными судами. Мужчина понимал, что пройти аттестацию честным путем смогут далеко не все, а одного из слушателей и вовсе не было с ними. Тогда он решился на взятку и лично передал экзаменатору 306 тысяч рублей. Однако история далее начала развиваться не в пользу волгоградца, и он оказался на скамье подсудимых.
Приговор Элистинского горсуда пока не вступил в законную силу.

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