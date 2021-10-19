



Элистинский городской суд приговорил директора учебного центра Волгограда к штрафу в размере 800 тысяч за взятку начальнику ГИМС МЧС России по Республике Калмыкия. Суд учел время, проведенное волгоградцем под стражей и домашним арестом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Калмыкия.

В июне 2021 года директор учебного центра привез из Волгограда в Элисту свою группу из 38 человек, которым предстояло сдать экзамены на право управления маломерными судами. Мужчина понимал, что пройти аттестацию честным путем смогут далеко не все, а одного из слушателей и вовсе не было с ними. Тогда он решился на взятку и лично передал экзаменатору 306 тысяч рублей. Однако история далее начала развиваться не в пользу волгоградца, и он оказался на скамье подсудимых.

Приговор Элистинского горсуда пока не вступил в законную силу.