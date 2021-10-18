В Сбере впервые дистанционно открыт счет эскроу юридическому лицу при покупке недвижимости

Экономика 18.10.2021 14:13 Новости компаний
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18.10.2021 14:13 Новости компаний
Сбер внедрил сервис дистанционного открытия счета эскроу при покупке недвижимости юридическим лицом. Чтобы воспользоваться такой возможностью, юрлицу достаточно быть клиентом Сбера и быть подключенным к интернет-банку СберБизнес.
Для дистанционного открытия счета эскроу застройщику необходимо создать и подписать договор купли-продажи электронной подписью, а юрлицу — покупателю недвижимости проверить условия договора и подписать документ со своей стороны. Все операции проводятся сторонами в интернет-банке СберБизнес. После открытия счета эскроу, информация о счете, как и возможность его пополнения будут доступны клиенту в личном кабинете интернет-банка.
Евгений Кравченко, директор управления торгового финансирования Сбербанка: «Сбер — крупнейший эскроу-агент в стране, на сегодня в банке по сделкам с жилой недвижимостью открыто более 450 тысяч счетов эскроу на сумму более 1,3 трлн рублей. Мы постоянно развиваем и улучшаем сервис для наших клиентов — девелоперов и покупателей недвижимости. Нередко покупателями жилья и другой недвижимости становятся юридические лица, именно поэтому мы расширили для них сервис дистанционного открытия счета эскроу — теперь это можно сделать в интернет-банке СберБизнес».
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