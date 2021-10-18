В Сбере впервые дистанционно открыт счет эскроу юридическому лицу при покупке недвижимости





Сбер внедрил сервис дистанционного открытия счета эскроу при покупке недвижимости юридическим лицом. Чтобы воспользоваться такой возможностью, юрлицу достаточно быть клиентом Сбера и быть подключенным к интернет-банку СберБизнес.

Для дистанционного открытия счета эскроу застройщику необходимо создать и подписать договор купли-продажи электронной подписью, а юрлицу — покупателю недвижимости проверить условия договора и подписать документ со своей стороны. Все операции проводятся сторонами в интернет-банке СберБизнес. После открытия счета эскроу, информация о счете, как и возможность его пополнения будут доступны клиенту в личном кабинете интернет-банка.

Евгений Кравченко, директор управления торгового финансирования Сбербанка: «Сбер — крупнейший эскроу-агент в стране, на сегодня в банке по сделкам с жилой недвижимостью открыто более 450 тысяч счетов эскроу на сумму более 1,3 трлн рублей. Мы постоянно развиваем и улучшаем сервис для наших клиентов — девелоперов и покупателей недвижимости. Нередко покупателями жилья и другой недвижимости становятся юридические лица, именно поэтому мы расширили для них сервис дистанционного открытия счета эскроу — теперь это можно сделать в интернет-банке СберБизнес».



