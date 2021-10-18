Расследования

Телефонную мошенницу задержали с кругленькой суммой в Волгограде

Расследования 18.10.2021 09:53
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18.10.2021 09:53




Сотрудники уголовного розыска задержали жительницу Ставропольского края, которая занималась телефонным мошенничеством в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 1022 в региональном главке МВД, в ходе обыска в ее арендованной квартире нашли 178 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».  
Проверка установила, что 19-летняя женщина  приехала в Волгоград  на незаконный промысел. Ее сообщники  звонили пожилым людям и сообщали, что их внуки, дети или племянники попали в ДТП. И, чтобы избежать уголовной ответственности, они требовали с пенсионеров деньги, которые нужно было спрятать в пакет с личными вещами. Затем за пакетом приезжал вызванный мошенниками курьер, который, не зная о противоправных действиях организаторов схемы,  доставлял пакет подозреваемой. А женщина  уже переводила полученные деньги на счета мошенников. Жительницу Ставропольского края  задержали в Центральном районе после получения очередной посылки с деньгами. Сейчас она находится под стражей. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы найти потерпевших и других лиц, причастных к преступлению.

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