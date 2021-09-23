Фонд капремонта Волгоградской области требует изменить закон из-за подорожания стройматериалов

Общество 23.09.2021 08:31
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23.09.2021 08:31
Фонд капремонта Волгоградской области обратился в областную думу с предложением внести изменения в региональное законодательство, регулирующее данный вид работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе, в унитарной некоммерческой организации обеспокоены резким подорожанием стройматериалов в 2021 году. Так, согласно справке, предоставленной фондом капремонта, с декабря по июнь цены на некоторые стройматериалы выросли более чем на 100 процентов.
Например, арматура рифленая в декабре 2020 года стоила 26,9 тысячи рублей за тонну, а в июне 2021 года – уже 92 тысячи рублей, профилированный лист МП-35х1035 в январе 2021 года стоил 500 рублей, а в июне – уже 900 рублей. Также взлетела в цене доска обрезная – с 11,5 тысячи рублей до 21 тысячи рублей, штукатурка цементная Ceresit – с 400 рублей до 1,1 тысячи рублей. «Сложившаяся ситуация приводит к срыву выполнения запланированных работ в связи с отказом от участия в аукционах потенциальных подрядных организаций», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, подписанной депутатом Волгоградской облдумы Валентиной Гречиной. В связи с этим, подчеркивается в документе, возникла необходимость индексировать размер предельной стоимости каждого вида услуг не раз в три года, как раньше, а ежегодно. Решение по данному вопросу депутаты еще не приняли.
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