



В мошенничестве в особо крупном размере при закупке оборудования для санатория обвиняются бывший и.о. руководителя ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Волгоград" и директор коммерческой фирмы. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По материалам дела, руководители государственного учреждения и коммерческой фирмы вступили в сговор на хищение денежных средств, выделенных на закупку оборудования. На основании заключенного контракта фирма обязалась поставить в Центр реабилитации пять медицинских ванн производства Германии общей стоимостью порядка 3,8 миллиона рублей для проведения комбинированных, электрогальванических и иных процедур. Однако фактически на основании подписанного соучастниками дополнительного соглашения к государственному контракту в учреждение были поставлены более дешевые ванны производства Словакии, заранее закупленные фирмой за сумму около 2 миллионов рублей и не обеспечивающие потребность учреждения в проведении всех необходимых процедур.

Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СО по Кировскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Прокуратурой Кировского района также подготовлено исковое заявление в защиту интересов государства о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного преступлением.

В рамках расследования уголовного дела арестован внедорожник обвиняемого стоимостью около 4 миллионов рублей.

Напомним, что недавно ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Волгоград" возглавил новый руководитель. Им стала экс-депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Нина Черняева.