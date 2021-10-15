Расследования

Экс-руководителя Центра реабилитации в Волгограде судят за мошенническую закупку

Расследования 15.10.2021 16:30
0
15.10.2021 16:30


В мошенничестве в особо крупном размере при закупке оборудования для санатория обвиняются бывший и.о. руководителя ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Волгоград" и директор коммерческой фирмы. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
По материалам дела, руководители государственного учреждения и коммерческой фирмы вступили в сговор на хищение денежных средств, выделенных на закупку оборудования. На основании заключенного контракта фирма обязалась поставить в Центр реабилитации пять медицинских ванн производства Германии общей стоимостью порядка 3,8 миллиона рублей для проведения комбинированных, электрогальванических и иных процедур. Однако фактически на основании подписанного соучастниками дополнительного соглашения к государственному контракту в учреждение были поставлены более дешевые ванны производства Словакии, заранее закупленные фирмой за сумму около 2 миллионов рублей и не обеспечивающие потребность учреждения в проведении всех необходимых процедур.
Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СО по Кировскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
Прокуратурой Кировского района также подготовлено исковое заявление в защиту интересов государства о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного преступлением.
В рамках расследования уголовного дела арестован внедорожник обвиняемого стоимостью около 4  миллионов рублей.
Напомним, что недавно ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Волгоград" возглавил новый руководитель. Им стала экс-депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Нина Черняева.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Расследования
15.10.2021 16:14
Расследования 15.10.2021 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2021 14:38
Расследования 15.10.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2021 13:27
Расследования 15.10.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2021 13:06
Расследования 14.10.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 17:13
Расследования 13.10.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 16:23
Расследования 13.10.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 14:36
Расследования 13.10.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 12:46
Расследования 13.10.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 09:37
Расследования 13.10.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2021 18:12
Расследования 12.10.2021 18:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2021 17:57
Расследования 12.10.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2021 16:08
Расследования 12.10.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2021 11:35
Расследования 12.10.2021 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2021 09:40
Расследования 12.10.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2021 16:15
Расследования 11.10.2021 16:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:05
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населенияСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде из трущоб за два года вытащили 850 семейСмотреть фотографии
16:30
Экс-руководителя Центра реабилитации в Волгограде судят за мошенническую закупкуСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области селянин убил и съел чужого теленкаСмотреть фотографии
15:59
Распространение коронавируса ускорилось в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
Озвучена официальная причина смерти юной скрипачки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:38
Напавшего на школьницу в Волгограде беглого осужденного задержали в АстраханиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Волгоградские вахтовики смогут взять мобильные каникулыСмотреть фотографии
14:00
Две фуры столкнулись в промзоне в Волжском, есть пострадавшийСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде объявлено вознаграждение за информацию о беглом насильнике-рецидивистеСмотреть фотографии
13:23
10 тысяч поддельных кукол и роботов нашли в фуре на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгоградской области 2500 работодателей заставили повысить зарплатуСмотреть фотографии
12:42
Небо и самолеты нарисовали на фасаде высотки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом монастырь закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19Смотреть фотографии
12:15
Отопительный сезон официально стартовал по всей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
«Позовите профессора!»: почему лямблии – причина тоски и печали?Смотреть фотографии
10:45
Мясо с бактериями продавали в магазинах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Топ-5 автомобилей для молодой семьиСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде водитель пострадал в ДТП по пути из аэропортаСмотреть фотографии
09:50
На трассе в Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом военнослужащие скрывались в дыму два часаСмотреть фотографии
09:38
Волгоградский госуниверситет продлил дистанционку до конца октябряСмотреть фотографии
09:01
Всероссийская перепись населения стартует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
«Не протолкнуться»: пациенты штурмуют «красную зону» поликлиники в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
В Волгограде забуксовал конкурс по разработке проекта ликвидации «Белого моря»Смотреть фотографии
17:31
Жители сел под Волгоградом пожаловались на дефицит «скорых»Смотреть фотографии
17:22
Путин назначил Волжского природоохранного прокурораСмотреть фотографии
16:38
Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное посланиеСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде на два дня остановят движение скоростного трамвая от ВГТЗСмотреть фотографии
14:17
Оскандалившийся Волгоградский противочумный институт не разжалобил суд в СаратовеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 