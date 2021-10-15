Экономика

10 тысяч поддельных кукол и роботов нашли в фуре на выезде из Волгограда

Экономика 15.10.2021 13:23
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15.10.2021 13:23




Грузовой автомобиль с 15 тоннами игрушек, ехавший в Армению, задержан таможенниками в Красноармейском районе Волгограда. В фуре находились 10 тысяч коробок с поддельными куклами, машинками, фигурками, настольными играми и роботами, сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.
При проверке документов остановленного автомобиля таможенники обнаружили, что накладные не соответствуют товарам в грузовом отсеке. Не были и документов, подтверждающих таможенное оформление иностранного товара. На упаковках контрафактных игрушек была надпись «Made in China», а игрушки были промаркированы брендами роботов TOBOT, кукол L.O.L. Surprise, настольных игр MONOPOLY, фигурок героев комиксов DC и MARVEL.
Правообладатели товарных знаков признаки игрушки поддельными и оценили ущерб в 9,8 млн рублей. Материалы проверки фуры будут переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб).

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