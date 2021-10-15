«Позовите профессора!»: почему лямблии – причина тоски и печали?

Здравоохранение 15.10.2021 11:56
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15.10.2021 11:56
Паразиты живут в каждом втором человеке на Земле –- об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Большинство населения даже не задумывается о существовании этой проблемы. При этом, например, лямблии могут сосуществовать с человеком 10-15 лет, ежедневно нанося ощутимый вред здоровью.
Какие симптомы говорят о наличии лямблий? Как паразиты проникают в организм человека? Существуют ли действенные способы профилактики?
Консультирует заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Ольга Чернявская.
Напомним, в научно-популярном видеопроекте лучшие специалиста вуза отвечают на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить? Все снятые видеоролики публикуются на канале «Позовите профессора!» в YouTube.
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