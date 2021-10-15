«Позовите профессора!»: почему лямблии – причина тоски и печали?





Паразиты живут в каждом втором человеке на Земле –- об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Большинство населения даже не задумывается о существовании этой проблемы. При этом, например, лямблии могут сосуществовать с человеком 10-15 лет, ежедневно нанося ощутимый вред здоровью.

Какие симптомы говорят о наличии лямблий? Как паразиты проникают в организм человека? Существуют ли действенные способы профилактики?

Консультирует заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Ольга Чернявская.