Сбежавший в Ульяновской области осужденный напал на школьницу в Волгограде





Правоохранительные органы разыскивают ранее судимого уроженца Ульяновска Дмитрия Милохова, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней школьницы в Волгограде. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение).

По данным следствия, вечером 10 октября текущего года на 15-летнюю школьницу, которая возвращалась домой, в Кировском районе Волгоград напал неизвестный мужчина и совершил противоправные действия, после чего скрылся. По результатам комплекса судебных экспертиз и исследований был установлен подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался ранее судимый уроженец города Ульяновска Дмитрий Милохов, 1992 года рождения. Специалисты установили, что именно его биологические следы были обнаружены на одежде потерпевшей.

В ходе изучения личности Милохова установлено, что, отбывая наказание в колонии-поселении Ульяновской области за совершение имущественных преступлений, он самовольно покинул исправительное учреждение. 13 октября подозреваемый объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона.





Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождения или последнем месте пребывания Милохова, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-960-873-00-01, 8-937-567-46-10, 8(8442) 93-76-30. Конфиденциальность гарантируется.

Приметы Милохова: рост 175-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые. На кисти правой руки имеются татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье в виде паука, на груди в виде креста.



