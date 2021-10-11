Волгоградских чиновников уволят за нежелание отчитываться о соблазнах взятки





В комитете информационных технологий Волгоградской области утвердили новый порядок уведомления нанимателя о фактах склонения гражданских служащих к коррупционным правонарушениям. Соответствующий приказ подписал председатель ведомства Алексей Кидалов, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, сообщает ИА «Высота 102».

Согласно нового порядка, служащий комитета должен уведомлять своего работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему «каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений». Иными словами, чиновники, включая рядовых клерков, должны немедленно сообщать руководству, что кто-то предложим им взятку. При этом уведомление работодателя является служебной обязанностью, невыполнение которой влечет увольнение.

В порядке четко прописано, что уведомить начальство нужно не позднее, чем на следующий день после обращения потенциального взяткодателя. Если в это время чиновник находится в командировке, то написать уведомление по установленной форме нужно на следующий день после возвращения. В сообщении нужно указать не только сам факт, но и его обстоятельства, способ склонения к совершению правонарушения, все данные собеседника и статус взаимоотношений с ним. По каждому уведомлению в комитете будут проводить проверку, после чего руководство решает о его передаче в правоохранительные органы.