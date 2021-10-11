Происшествия 11.10.2021 17:31
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11.10.2021 17:31
Водитель микроавтобуса сегодня устроил тройное ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель микроавтобуса «FIAT» при повороте с проспекта Ленина на улицу 39-ой Гвардейской дивизии не предоставил преимущество и столкнулся с «Mitsubishi». После столкновения машины отбросило в разные стороны автодороги. Затем водитель автомобиля «LADA Vesta», который не успел затормозить, врезался в багажник «Mitsubishi». В результате покореженную японскую иномарку выкинуло на тротуар. Информация о пострадавших пока не сообщается.
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