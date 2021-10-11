Экономика

«Портал DA» представил обновлённую версию мобильного приложения

Экономика 11.10.2021 12:46 Новости компаний
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11.10.2021 12:46 Новости компаний


В рамках III ежегодного бизнес-завтрака «Деловая осень — 2021» была представлена новая версия мобильного приложения «Портала DA», доступная в AppStore. В версии 2.0 пользователям «Портала DA» представлена новая механика поиска активов, внедрена интеллектуальная рекомендательная система, более удобный интерфейс и навигация, появился чат для эффективных коммуникаций с продавцами. Кроме того, теперь в приложении можно найти актив не только для покупки, но и для аренды.
До конца текущего года «Портал DA» планирует запустить для своих клиентов-покупателей сопровождение полного цикла сделки. Сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит любому клиенту принять участие в торгах, а весь процесс поиска объекта, регистрации и участия в аукционе за него выполнят профессионалы АБК. Также при помощи сервиса электронной регистрации договоров от Сбер А пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.
В настоящий момент на «Портале DA» размещается более 10 тыс. активов на сумму 315 млрд руб. Продавцами являются более двух тысяч пользователей — частные и государственные компании, банки, арбитражные управляющие, организаторы торгов. Все продавцы размещают свои активы на «Портале DA» бесплатно и напрямую общаются с потенциальными покупателями.

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