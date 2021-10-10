Два ребенка и две женщины пострадали из-за маршрутчика в Волгограде





Четыре человека, включая 12-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, госпитализированы в больницы Волгограда в результате ДТП в Ворошиловском районе. Предполагаемым виновником аварии стал водитель маршрутки №110 Волгоград - Городище, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем микроавтобуса Ford Transit, который уже сошел с маршрута, поворачивал налево напротив ТЮЗ и врезался в Kia Rio. За рулем легкового автомобиля была 36-летняя женщина, в салоне находились 40-летняя пассажирка и дети. Все они получили травмы разной степени тяжести. Водитель маршрутки не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.