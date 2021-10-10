Приостановлен аукцион на строительство школы на 1000 мест в Волжском





Электронный аукцион в части определения подрядчика на выполнения работ по строительству «под ключ» школы в 37 микрорайоне города Волжского Волгоградской области приостановлен из-за жалобы на нарушение закона о контрактной системе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, жалобу подало ООО «Стигматранс» из Москвы. Общество, которое не принимало участие в аукционе, пожаловалось в УФАС по Волгоградской области на обнаруженные в аукционной документации нарушения.

В жалобе указано, что заказчик (Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области) нарушил части 4,8 статьи 34 Закона о контрактной системе, не установив штрафы для случая неисполнения исполнителем обязательств, не имеющих стоимостного выражения. В ООО «Стигматранс» также считают, что заказчик предъявил излишние требования к составу заявки. Отмечается, что техническим заданием документации установлены требования к используемым товарам при оказании услуг по благоустройству. Московская компания посчитала, что это требование неправомерно.

Рассмотрение жалобы ООО «Стигматранс» назначено на 11 октября.

Электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство школы на 1000 мест в Волжском был объявлен 21 сентября текущего года, а 8 октября состоялось рассмотрение заявок. Всего на конкурс заявился один участник – АО «Приволжтрансстрой». На этом основании электронный конкурс был признан несостоявшимся.

Начальная цена строительства школы «под ключ» определена в сумме 856,1 миллиона рублей. По адресу ул. Менделеева, 79 планируют возвести современное образовательное учреждение, где будут просторные учебные классы, несколько спортзалов, актовый зал, мастерские, специализированные кабинеты и лаборантские и многое другое. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В администрации Волжского отмечали, что школа-тысячник в 37 микрорайоне станет первым общеобразовательным учреждением, построенным в Волжском за последние 20 лет.