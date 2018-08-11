Астрахань

В Москве задержан экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской области

Астрахань 11.08.2018 05:49
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11.08.2018 05:49



В Москве в аэропорту Шереметьево задержан бывший министр строительства и ЖКХ Астраханской области Василий Корнильев, который следовал в Испанию. Он покинул должность по собственной инициативе, в связи с переходом на новую работу в столичном регионе. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Как заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, ведомство приняло заключение по делу о сговорах на аукционах в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Согласно информации, действия участников картеля квалифицируются как ограничивающие конкуренцию соглашения хозсубъектов, соглашения между заказчиком и участниками торгов, ограничивающие конкуренцию действия органов власти. 
Антимонопольное дело было возбуждено 26 января этого года по признакам заключения и реализации антиконкурентных соглашений при проведении аукционов в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог. Нарушения были выявлены на четырёх торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644 753 827,00 руб.  
Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело по статье 160 УК РФ - присвоение или растрата.

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