Экономика 08.10.2021 10:42
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08.10.2021 10:42
Акционерное общество «Группа РСЛ» приобрело акции волгоградского АО «Корпорация «Красный Октябрь». Новая компания будет осуществлять непосредственное управление предприятием, сообщила ИА «Высота 102» руководитель отдела по связям с общественностью АО «Корпорация «Красный Октябрь» Людмила Пылина.
Сформирован совет директоров, в который вошли Юлия Бабина, Валерий Бурых, генеральный директор АО «Группа РСЛ» Андрей Колесник, управляющий директор АО «Корпорация «Красный Октябрь» Константин Волков. Председателем совета директоров назначен Георгий Хурошвили.
«Группа РСЛ» занимается управлением активами, промышленным редевелопментом, металлургией. Компания, в том числе, развивает индустриальные парки в разных регионах России. Так, в 2017 году компания выкупила у РУСАЛа территорию криолитового завода в городе Полевской Свердловской области. Сейчас на промышленной площадке, которая получила название «Малахитовая шкатулка», развивают свой бизнес десятки компаний. Они занимаются, в том числе, утилизацией промышленных отходов, железнодорожными перевозками, машиностроением. Здесь же размещено производство Каменск-Уральского экспериментального металлургического завода, который производит ферросплавы и лигатуры для металлургических предприятий.
В состав АО «Группа РСЛ» также входит ломозаготовительный дивизион («Русглаввтормет»), ООО «Редевелопмент промышленных территорий». Кроме того, компания активно инвестирует в развитие сельского хозяйства и строительство агротехнопарков. Менеджмент акционерного общества имеет обширный опыт антикризисного управления в промышленном секторе.
«Предыдущие собственники сумели сохранить производство и трудовой коллектив «Красного Октября», мы усилили управленческую команду выходцами с ведущих металлургических предприятий России, – отметил генеральный директор АО «Группа РСЛ» Андрей Колесник. – Своими ближайшими задачами мы видим восстановление докризисных показателей производства, расширение рынков сбыта, развитие отраслевой кооперации. Улучшение экономических показателей позволит создать новые рабочие места и реализовать план по модернизации производства».
Между тем, акционерное общество «ВМК «Красный Октябрь» по-прежнему находится в процедуре конкурсного производства. По закону о банкротстве после инвентаризации имущества, формирования конкурсной массы и оценки будут проведены открытые торги.
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