Происшествия

«Не поделили дорогу»: жесткое ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке в Волгоградской области

Происшествия 05.10.2021 11:11
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05.10.2021 11:11


Две легковушки в Камышинском районе не поделили дорогу на перекрестке, в результате пострадали три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне вечером 26-летний водитель  «ВАЗ-211440», который следовал по главной дороге, выехал на регулируемый перекресток неравнозначных дорог на разрешающий сигнал светофора. По предварительной информации, он не предоставил преимущество проезда автомобилю «Volkswagen Polo», за рулем которого сидела 28-летняя девушка. В результате машины столкнулись. От удара бампер и правое переднее колесо «Volkswagen Polo» вдавилось в салон. У отечественного автомобиля также смят бампер и капот. В результате ДТП пострадали водитель и двое 20-летних пассажиров автомашины «ВАЗ».


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