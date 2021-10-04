Гремячинский ГОК стал номинантом экологической премии





Наилучшие доступные технологии, используемые при проектировании и строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината, отмечены конкурсным жюри Премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021».

Эта награда вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. В рамках премии компании демонстрируют свои проекты или решения в области технологической модернизации производства и его экологической безопасности, внедрения наилучших доступных технологий, рационального использования природных ресурсов, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды.

Всем этим требованиям соответствует программа экологической безопасности, внедряемая на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. Строительство современного промышленного комплекса на юге Волгоградской области осуществляет «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко.

Природосберегающие технологии лежат в самой основе поверхностных и подземных сооружений комбината. Чтобы сэкономить количество технической воды, используемой в производственном цикле сильвинитовой обогатительной фабрики, и избежать сброса сточных вод в водные объекты, на комбинате построены современные очистные сооружения бытовых и сточных вод. Технология очистки повторяет круговорот воды в природе.





На первом этапе проходит биологическая очистка, во время которой специальные бактерии уничтожают загрязнения. На втором этапе вода обеззараживается ультрафиолетом. Затем очищенная и обеззараженная вода отводится в пруды-накопители и повторно используется на Гремячинском ГОКе. Система полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала.