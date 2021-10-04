Гремячинский ГОК стал номинантом экологической премии

Экология 04.10.2021 09:21 Новости компаний
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04.10.2021 09:21 Новости компаний
Наилучшие доступные технологии, используемые при проектировании и строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината, отмечены конкурсным жюри Премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021».
Эта награда вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. В рамках премии компании демонстрируют свои проекты или решения в области технологической модернизации производства и его экологической безопасности, внедрения наилучших доступных технологий, рационального использования природных ресурсов, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды.
Всем этим требованиям соответствует программа экологической безопасности, внедряемая на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. Строительство современного промышленного комплекса на юге Волгоградской области осуществляет «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко.
Природосберегающие технологии лежат в самой основе поверхностных и подземных сооружений комбината. Чтобы сэкономить количество технической воды, используемой в производственном цикле сильвинитовой обогатительной фабрики, и избежать сброса сточных вод в водные объекты, на комбинате построены современные очистные сооружения бытовых и сточных вод. Технология очистки повторяет круговорот воды в природе.
На первом этапе проходит биологическая очистка, во время которой специальные бактерии уничтожают загрязнения. На втором этапе вода обеззараживается ультрафиолетом. Затем очищенная и обеззараженная вода отводится в пруды-накопители и повторно используется на Гремячинском ГОКе. Система полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала.
Эта и другие природоохранные технологии, применяемые на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, позволяют свести до минимума воздействие предприятия на природные ресурсы. Безопасность производства подтверждается самой природой – в санитарной зоне комбината растут краснокнижные тюльпаны, а пруды - накопителя облюбовали для гнездований краснокнижные утки-огари.
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