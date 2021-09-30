Из храма под Волгоградом похитили драгоценности





Неизвестные под покровом ночи пробрались и похитили ювелирные изделия, украшавшие главную икону в храме Покрова Пресвятой Богородицы в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Как сообщили ИА «Высота 102» возмущенные прихожане, в храме на улице Волжская, 25 неизвестные украли большое количество золота, которое жертвовали на протяжении многих лет прихожане, поклонявшиеся иконе Пресвятой Богородицы. «Это наша любимая икона, мы в первую очередь молимся именно ей», - рассказали расстроенные люди. По их словам, стоимость похищенного золота может оцениваться в несколько миллионов рублей. Прихожане надеются, что злоумышленников удастся поймать и вернуть драгоценности церкви.

В храме Пресвятой Богородицы также подтвердили информацию о пропаже ювелирных изделий, но подробности случившегося раскрывать не стали. «Да, в храме действительно похитили подаяния с иконы. Но от комментариев хотелось бы воздержаться», - объяснил в телефонном разговоре с корреспондентом настоятель храма отец Олег (Кириченко).





В свою очередь, факт кражи драгоценностей подтвердили и в ГУ МВД России по Волгоградской области. Сообщение о срабатывании сигнализации поступило на пульт ЧОП "Служба охраны" глубокой ночью в один из сентябрьских дней, однако прибывшие на место происшествия сотрудники уже не застали похитителя. Как выяснилось, он спилил металлические оконные решетки и проник в помещение храма. Пока злоумышленник не найден.

Автор фото - Екатерина Гребенникова



