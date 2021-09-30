Администрацию Волгограда наказали рублем за свалку у кладбища

Экология 30.09.2021 11:38
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30.09.2021 11:38
К административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей привлечена администрация Волгограда за невыполнение обязанностей по улучшению земель. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, городскую администрацию признали виновной по ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель).
Речь идет о территории неразграниченного земельного участка вблизи Димитриевского кладбища в Дзержинском районе, занятого несанкционированной свалкой отходов площадью 1120 кв.м. В адрес администрации было направлено предостережение по недопущению сброса отходов производства и потребления на почву и использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением, но оно было проигнорировано. Природоохранное ведомство вынесло постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, но Центральный районный суд снизил его в два раза. Волгоградский областной суд признал постановление о назначении административного наказания законным и обоснованным. На контроле Межрегионального управления находится предписание об устранении нарушений, выданное в адрес администрации Волгограда.
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