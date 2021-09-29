В Волгограде объявили о начале отопительного сезона

Общество 29.09.2021 19:57
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29.09.2021 19:57
Тепло в квартиры волгоградцев и во все социальные учреждения придет 10 октября, подтопка детских садов начнется 1 октября, сообщили в администрации Волгограда. Соответствующее поручение профильным службам и подразделениям мэрии дал временно исполняющий полномочия главы города Владимир Марченко.
Решение начать отопительный сезон, не дожидаясь нормативных показателей среднесуточной температуры, принято в связи с поставленной губернатором задачей профилактики роста простудных заболеваний. Сейчас в Волгограде тепло подается в 23 медучреждения со стационарным пребыванием людей. По данным администрации, к отопительному сезону готовы все медицинские и общеобразовательные учреждения – это более 700 зданий по всему Волгограду.
К зиме на всех котельных и тепловых пунктах провели ремонт и профилактику, на теплосетях общей протяженностью более 800 км завершены гидравлические испытания. Управляющие компании подготовили к отопительному сезону свыше 2,5 тысяч многоквартирных домов.
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