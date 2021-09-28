Экономика

ВТБ Private Banking и Mastercard открыли для VIP-клиентов ВТБ закрытый клуб привилегий

Экономика 28.09.2021 16:21 Новости компаний
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28.09.2021 16:21 Новости компаний


ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard представили совместный закрытый клуб для привилегированных клиентов банка. Презентация Клуба Sphere от Mastercard и ВТБ Private Banking состоялась 27 сентября в кинотеатре «Художественный». Торжественный прием в честь открытия клуба посетил Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета, один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Все участники вечера смогли задать ему свои вопросы в формате public talk и получить финансовую консультацию.
Эксклюзивная клубная карта Mastecard Sphere разработана платежной системой Mastercard специально для клиентов ВТБ Private Banking. Её держатели получают доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития.
Доступ к этим предложениям возможен через мобильное приложение ВТБ Private Banking Club, где клиентам всегда будет доступна актуальная афиша клубных мероприятий.
Партнерами клуба станут лидеры в сфере бизнеса, искусства, образования, туризма и инвестиций, зарекомендовавшие себя многолетним безупречным обслуживанием VIP-клиентов, которые готовы к сотрудничеству на эксклюзивных условиях.
Руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер: «Новая уникальная карта Sphere от ВТБ Private Banking и Mastercard – это не просто возможность для наших VIP-клиентов получать эксклюзивные условия обслуживания, скидки и льготы у топовых компаний, лидеров в этом сегменте. В конце концов, как говорил Карл Маркс, любая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. Поэтому наш проект – это организация клуба и проведение закрытых мероприятий с ведущими мировыми экономистами, бизнесменами и деятелями культуры и искусства. Чтобы наши клиенты могли проводить свое время, получая уникальный опыт и выбирая то, что им действительно важно, ценно и интересно».
Старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский: «Клуб Mastercard Sphere – ответ времени, новое пространство, круг единомышленников. Эксклюзивная карта Mastercard Sphere открывает членам клуба особую программу привилегий, доступ к уникальным событиям в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни, образования и персонального развития. Это творческие и деловые встречи с экспертами, признанными в России и мире, культурные события и многое другое. Стиль этого сообщества - селективность, качество и минимализм. Мы очень рады в партнерстве с банком ВТБ открыть этот особенный проект».
ВТБ Private Banking активно занимается повышением финансовой грамотности и вовлеченности VIP-клиентов в образовательные проекты по управлению активами и инвестированию средств. Ранее банк внедрил систему обучения по инвестициям в формате образовательных онлайн-семинаров, организовал онлайн-конференции по инвестиционным стратегиям с участием экспертов ВТБ Капитал и приглашенных спикеров.

Справка. ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ Private Banking – 28 тысяч. Объем активов под управлением составляет 2,98 трлн рублей. Портфель инвестиционно-страховых продуктов – 1,47 трлн рублей. В 2021 году ВТБ Private Banking второй раз признан лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes.
MasterCard – ведущая глобальная платежная и технологическая компания. Миссия компании - быстрые, удобные, безопасные способы оплаты без наличных. MasterCard помогает сокращать расходы, увеличивать эффективность, бороться с мошенничеством и достигать успехов в развитии общества.

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