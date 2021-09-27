Экология

Более 14 тонн мусора собрали волонтёры с берегов рек в ходе акции РУСАЛа «День реки»

Экология 27.09.2021 15:56 Новости компаний
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27.09.2021 15:56 Новости компаний


РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, провёл масштабную экологическую акцию «День реки», которая объединила около 500 корпоративных и городских волонтёров. Всего за два часа они собрали 1439 мешков мусора – более 14 тонн. Волонтёры отсортировали отходы и по завершению акции отправили на переработку более 3,5 тонн вторсырья.
 
Экомарафон проходил в 10 городах и населенных пунктах Европейской части России, Урала и Сибири – Ачинске, Красноярске, посёлке Таёжный (Красноярский край), Волгограде (Волгоградская область), Каменск-Уральском, Краснотурьинске, Североуральске (Свердловская область), Новокузнецке (Кемеровская область), Саяногорске (Республика Хакасия) и Шелехове (Иркутская область).
Как и в прошлом году, экомарафон прошёл в прямом радиоэфире. Активисты разделились на команды, каждая из которых наводила порядок на закреплённом участке берега. Находясь далеко друг от друга, участники тем не менее ощущали единство благодаря радиотрансляции, которая сопровождала акцию от старта до подведения итогов. В прямом эфире активисты узнавали о том, как обстоят дела у соседних команд, следили за событиями в других городах, делились новостями и эмоциями.
 
«Мы проводим День реки уже десять лет, но в этом году впервые его участники в десяти разных точках страны одновременно вышли на берега и провели масштабную уборку. География акции растёт, в некоторых городах складываются свои уникальные традиции, связанные с Днём реки, многие волонтёрские команды участвуют в нём постоянно, из года в год. Всё это говорит о том, что День реки стал значимым событием, объединяющим усилия местных властей, партнёров и, главное, – неравнодушных людей, вносящих свой вклад в сохранение чистоты и подающих землякам пример ответственного отношения к природе», – сказал директор департамента социальной политики РУСАЛа Рустам Закиев.
 
Напомним, в 2011 году компания РУСАЛ, Русское географическое общество совместно с партнёрами инициировали проект «День Енисея». Он стал ежегодным экологическим праздником регионального значения, учрежденным по общественной инициативе в Хакасии и Красноярском крае. Отклик на акцию оказался настолько широким, что проект был масштабирован. С 2019 года проводится не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах присутствия РУСАЛа под общим названием «День реки». Цель экологического марафона – очищение прибрежных территорий и объединение усилий местных сообществ для сохранения чистоты рек. Отметим, что основы эковолонтерства заложены основателем компании, промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской.

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