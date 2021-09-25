Под Волгоградом старый мост через Ахтубу закрыли для частного транспорта





С сегодняшнего дня проезд по старому мосту через Ахтубу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области закрыли для проезда частного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», через мост пускают только автобусы и маршрутки. Ограничения связаны с началом ремонта мостового сооружения. Однако об изменениях в схеме движения знали далеко не все автомобилисты. В результате на въездах на мост скапливаются пробки – водителям приходится разворачиваться и объезжать закрытый мост через новый. При том, что об ограничениях, связанных с ремонтом моста, предупреждали заранее посредством установленных щитов с объявлениями в Средней Ахтубе и на трассе, ведущей к Краснослободску.

Напомним, планово-предупредительные работы на мосту, расположенном на автомобильной дороге "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба", планируют завершить до 1 ноября текущего года. Подрядчик должен будет устранить дефекты на мостовом сооружении, которые влияют на его долговечность и безопасность движения транспорта и пешеходов.

Мост через Ахтубу был построен в 1962 году. При обследовании сооружения отмечены дефекты конструктивных элементов, имеющих третью категорию неисправности, поэтому состояние моста в целом оценивается как неудовлетворительное. Так, выявлены нарушения герметичности деформационных швов, сквозные провалы в зоне деформационных швов и другие опасные явления.



