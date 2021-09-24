В Волгограде иномарка опрокинулась в канаву

Происшествия 24.09.2021 10:02
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24.09.2021 10:02
Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате опрокидывания в канаву иномарки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем напротив дома №307 по улице Лазоревая.
Водитель, лишенный права управления автомобилем, следовал на автомобиле "Kia Spectra" в сторону Советского района. 28-летний мужчина не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины и его 31-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.
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