«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округе





В Южном федеральном округе завершается подготовка субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. В соответствии с графиком группа «Россети» проводит работы на 57 тысячах подстанций и 263 тысячах километров линий электропередачи. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин министру энергетики РФ Николаю Шульгинову на заседании федерального штаба, состоявшемся сегодня в Волгограде.

Подготовку к зиме «Россети» закончат до 1 октября 2021 года. Комплекс работ предусматривает ремонт 3 тысяч километров ЛЭП напряжением 35 кВ и выше и 6,7 тысяч единиц оборудования на подстанциях. Группа подготовила 1,2 тысячи аварийно-восстановительных бригад и 531 резервный источник электроснабжения общей мощностью 58 МВт. Аварийный запас сформирован на 100%. Николай Шульгинов отметил, что компаниям нужно обеспечить надежную работу оборудования, наличие персонала, ресурсов для аварийных работ и запаса топлива на электростанциях, закончить ремонтную программу.

«Мы продолжаем реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса макрорегиона. Общий объем финансирования инвестиционной программы Группы «Россети» в ЮФО в этом году составит 21,1 млрд рублей. Планируем несколько крупных вводов, в том числе связанных с выдачей мощности сразу семи новых ветроэлектростанций», – сказал Андрей Рюмин.





В числе крупнейших проектов «Россетей» – строительство новых подстанций 220 кВ «Зубовка», 110 кВ «Слюсарево» и «Полевая» в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. К ним подключат новые объекты восполняемых источников энергии. В республике Адыгея «Россети» модернизируют несколько центров питания. По всему ЮФО проводится замена опор ЛЭП 37-750 кВ и обновляется парк авто- и спецтехники. Компания совершенствует коммутационное оборудование подстанций и закупает новые резервные источники снабжения электроэнергией.