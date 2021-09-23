Экономика

«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округе

Экономика 23.09.2021 16:58
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23.09.2021 16:58


В Южном федеральном округе завершается подготовка субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. В соответствии с графиком группа «Россети» проводит работы на 57 тысячах подстанций и 263 тысячах километров линий электропередачи. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин министру энергетики РФ Николаю Шульгинову на заседании федерального штаба, состоявшемся сегодня в Волгограде.
Подготовку к зиме «Россети» закончат до 1 октября 2021 года. Комплекс работ предусматривает ремонт 3 тысяч километров ЛЭП напряжением 35 кВ и выше и 6,7 тысяч единиц оборудования на подстанциях. Группа подготовила 1,2 тысячи аварийно-восстановительных бригад и 531 резервный источник электроснабжения общей мощностью 58 МВт. Аварийный запас сформирован на 100%. Николай Шульгинов отметил, что компаниям нужно обеспечить надежную работу оборудования, наличие персонала, ресурсов для аварийных работ и запаса топлива на электростанциях, закончить ремонтную программу.
«Мы продолжаем реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса макрорегиона. Общий объем финансирования инвестиционной программы Группы «Россети» в ЮФО в этом году составит 21,1 млрд рублей. Планируем несколько крупных вводов, в том числе связанных с выдачей мощности сразу семи новых ветроэлектростанций», – сказал Андрей Рюмин.

В числе крупнейших проектов «Россетей» – строительство новых подстанций 220 кВ «Зубовка», 110 кВ «Слюсарево» и «Полевая» в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. К ним подключат новые объекты восполняемых источников энергии. В республике Адыгея «Россети» модернизируют несколько центров питания. По всему ЮФО проводится замена опор ЛЭП 37-750 кВ и обновляется парк авто- и спецтехники. Компания совершенствует коммутационное оборудование подстанций и закупает новые резервные источники снабжения электроэнергией.
О готовности к отопительному сезону непосредственно Волгоградской области на заседании штаба доложил губернатор Андрей Бочаров. Уровень готовности объектов ЖКХ и социальной сферы составляет 94% при плановом показателе 82%. Объекты электроэнергетики в соответствии с графиком готовы на 78%. Продолжает снижаться накопленный годами долг за энергоресурсы. С сентября 2020 года задолженность уменьшилась на 25% (1,2 млрд рублей), в частности, за газ долг сократился на 38% за четыре года.

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