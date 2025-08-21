Волгоградская область стала чемпионкой по сбору бахчевых





По итогам 2024 года Волгоградская область заняла первое место в РФ по валовому сбору тыкв. Такие данные сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. По производству бахчевых продовольственных культур в коллективном секторе в целом регион также в лидерах – на третьем месте. В волгоградских хозяйствах собирается почти половина (45,3%) всей тыквы, произведённой в коллективном секторе России.

За последние три года валовой сбор тыквы на территории Волгоградской области увеличился на 2,8%. При этом доля валового сбора в организованном секторе увеличилась с 62,7% до 70,6%.



Выращиванием тыквы на территории Волгоградской области занимается 54 сельхозтоваропроизводителя. Лидером по производству бахчевых культур является Быковский район. В прошлом году здесь 58,2 тыс. тонн бахчевых культур – это около 56% от всего валового сбора.

