Помидоры резко подешевели в Волгоградской области





За минувшую неделю в Волгоградской области ряд продуктов подорожали, а цены на некоторые снизилась. По данным Волгоградстата, больше всего подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса. Рост стоимости составил 2,12% (586 рубля за килограмм). Сосиски и сардельки стали дороже на 1,47% (464,68 рубля).

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов стоят теперь 91 рубля за кг – это на 0,84% выше, чем на предыдущей неделе. А вот яйца снова подешевели – до 64,25 рубля за десяток (минус 1,8%).



В то же время цены на некоторые овощи снизились весьма прилично. Помидоры подешевели на 15% - до 101,9 рубля, картофель – на 10,5% (40,99 рубля).

А вот огурцы подорожали на 16,5% и стоят теперь в среднем около 96 рублей.





